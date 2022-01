Stelingen

Es ist wohl Garbsens derzeit kleinstes Baugebiet, steht aber für eine ungewöhnliche Vision: Die Wiesen und Äcker am Dorfrand von Stelingen nördlich der Straße Höhnenkamp sollen zum Neubaugebiet werden. Die Stadt würde mit einem Investor gern ein Pilotprojekt für innovative Wohnkonzepte umsetzen, gemeinschaftliches Wohnen mehrerer Generationen zum Beispiel. Die Stadt hat das Neubaugebiet „An der Weide“ genannt. Die große Weide auf der rund 2,3 Hektar großen Fläche ist die Namensgeberin. Bebaut werden dürfen 0,4 Hektar, also 4000 Quadratmeter. Auf der übrigen Fläche sollen unter anderem ein Feuchtbiotop und eine Streuobstwiese entstehen.

Bisher besteht dort kein Baurecht. Die Fläche wird im Norden eingeschränkt durch den Lärm vom Flughafen; dort beginnt die Siedlungsbeschränkungszone, in der Bauen verboten ist. Die Stadt Garbsen und die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) suchen aktuell nach einem Investor für das Baugebiet. Bewerbungsschluss ist am Freitag, 21. Januar. Im Mittelpunkt soll eine nachhaltige und dörfliche Siedlungsentwicklung stehen, heißt es im Exposé der NLG. Der Tiefbau für Versorgungsleitungen könne im Herbst des Jahres 2023 beginnen, so sieht es der aktuelle Zeitplan der NLG vor.

Die große Weide auf der Fläche hinter dem Höhnenkamp hat dem Neubaugebiet „An der Weide“ in Stelingen den Namen gegeben. Quelle: Jutta Grätz

Investor entscheidet über Vergabe der Häuser

Um möglichst vielen Menschen Wohnraum anzubieten, suchen Stadt und NLG einen Projektentwickler für eine „gemeinschaftliche und dorftypische Siedlungsstruktur“. Die Vision: Auf einem „Hof An der Weide“ sollen den Bewohnern unterschiedliche Wohnformen geboten werden, bei denen es private und gemeinschaftliche Flächen geben soll. Die landwirtschaftlichen Gebäude in der Nachbarschaft sollen als Vorbild dienen.

Das Konzept lässt Raum für barrierefreie Ein- oder Zwei-Personen-Wohnungen, für Familienwohnen im Einfamilien- oder Doppelhaus oder in einer Wohnung, und zwar auch generationsübergreifend. Im Zentrum der Wohneinheiten soll der Hof rund um die Weide selbst stehen, mit Platz für gemeinsame Aktivitäten.

Über die Vergabe der Häuser und Wohnungen entscheide allein der Investor, so der städtische Wirtschaftsförderer Jürgen Stoffregen. Die Vermarktung im kürzlich fertiggestellten Neubaugebiet Hinter der Worth hatte dagegen die Stadt Garbsen übernommen. Die Vergabe verlief nach einem Punktesystem. Dabei spielten zum Beispiel heutiger Wohnsitz (Einwohner aus dem Stadtteil in Garbsen), Nähe zum Arbeitsplatz, Zahl der Kinder, vorhandenes Eigentum und Nähe zu Familienangehörige im Ort eine Rolle.

Bisher 20 Anfragen von Interessenten

Das Projekt soll auch in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Ökologie zukunftsweisend sein. Möglichst wenige Flächen sollen versiegelt sein, damit mehr Wasser in den Boden gelangt. Da in dem Bereich wegen des hohen Grundwasserstandes keine ausreichende Versickerung möglich ist, hat die Stadt ein spezielles Regenwasserkonzept entwickelt. Mit der Anlage eines angrenzenden Feuchtbiotops soll auf den bisher als Acker genutzten Flächen ein ökologischer Mehrwert erreicht werden. Die Zufahrt zu dem kleinen Baugebiet soll über den jetzigen Wendehammer vom Höhnenkamp aus führen. Von dort ist auch die Erschließung geplant.

„Bei der NLG sind bisher rund 20 Anfragen von Interessierten eingegangen, darunter Immobilienunternehmen und private Investoren“, berichtet Wilhelm Bamming, Projektleiter bei der NLG. „Bewerbungen liegen bisher nicht vor. Angesichts der erfreulichen Anzahl an Anfragen gehen wir davon aus, dass bis zum Bewerbungsschluss einige Bewerbungen eingehen werden.“

Von Jutta Grätz