Garbsen: Stadt verlängert die Maskenpflicht bei Versammlungen

Garbsen

Die Stadt Garbsen verlängert bis auf Weiteres die Allgemeinverfügung, die das Tragen einer Maske bei Versammlungen regelt. Hintergrund ist die Versammlung von sogenannten Spaziergängern, die ihren Protest gegen Corona-Maßnahmen inzwischen auch in Garbsen bei unangemeldeten Versammlungen kundtun.

„Alle Teilnehmenden von Versammlungen, auch unangemeldeten, sind weiterhin verpflichtet, bei Zusammenkünften unter freiem Himmel eine Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN 95 oder eines gleichwertigen Schutzniveaus zu tragen“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin.

Immer wieder Missachtung der Hygieneregeln

Die Allgemeinverfügung gilt in Garbsen damit inzwischen seit dem 5. Januar. „Grund für diese Maßnahme war die Zunahme von nicht angezeigten Versammlungen, bei denen es immer wieder zu Missachtungen von Hygieneregelungen kam“, so Irvin weiter. Laut Definition handele es sich immer dann um eine Versammlung im Sinne des niedersächsischen Versammlungsgesetzes, wenn mindestens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung zusammenkommen.

Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Personen, die gegenüber polizeilichen Einsatzkräften vor Ort ein entsprechendes ärztliches Attest vorweisen können. Ebenfalls ausgenommen sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren dürfen anstelle der medizinischen Maske eine Stoffmaske oder ähnliches tragen.

Von Simon Polreich