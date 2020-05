Garbsen

367.557 Tonnen Kohlendioxid: So fällt laut einer Erhebung der Region Hannover die CO2-Bilanz für Garbsen für das Jahr 2015 aus. Aktuellere Zahlen gibt es bislang nicht. Was abstrakt klingt, ist die Menge an Treibhausgasen, die beim Autofahren, Heizen oder in der Landwirtschaft in die Luft entweichen. Stellt man sich den gesamten Ausstoß als Bodennebel über dem Stadtgebiet vor, hätte die Nebeldecke eine Dicke von mehr als zwei Metern. So veranschaulicht die Klimaschutzagentur der Region Hannover die aktuelle Situation. Wünschenswert wären allerdings 38 Zentimeter.

Um die Bilanz für die Stadt zumindest ein wenig zu verbessern, schlägt die CDU/FDP-Gruppe im Garbsener Rat vor, in den kommenden Jahren 1000 Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen. Als eine Maßnahme für den Klimaschutz. Dafür sollen stadteigene Flächen zur Verfügung gestellt werden.

Bäume speichern den Kohlenstoff und tragen somit zu einer saubereren Luft bei. Eine ähnliche Aktion hatte auch die Initiative Garbsen for future im vergangenen Jahr vorgeschlagen.

189 Pflanzungen in diesem Jahr

Die Verwaltung hat nun einen Plan ausgearbeitet, wie das Vorhaben realisiert werden könnte. Detailliert ist darin zu lesen, auf welchen städtischen Flächen Bäume stehen könnten. Schon für dieses Jahr sind 189 Pflanzungen vorgesehen. Für 2021 und die Folgejahre plant Stadtbaurat Frank Hauke weitere 691 Pflanzungen. „Außerdem werden jährlich im Durchschnitt 20 bis 30 Einzelbäume an verschiedenen Standorten gesetzt.“ So könne das Ziel von insgesamt 1000 Bäumen erreicht werden.

99 Bäume sollen künftig um das Gelände des Amazon-Sortierzentrums stehen, 29 kommen an die Straße An der Universität, 16 auf den Bolzplatz auf dem Kronsberg, zwei auf die Verkehrsinsel an der Burgstraße, weitere 13 auf den Friedhof in Berenbostel. Das sieht der Plan der Stadt unter anderem für dieses Jahr vor. Auch am Wilhelm-Malsch-Weg in Berenbostel und am Willi-Hamacher-Ring in Horst wird gepflanzt.

In den kommenden Jahren folgen sollen weitere Bäume auf Spielplätzen, etwa an der Robert-Koch-Straße, und Friedhöfen, wie dem in Schloß Ricklingen oder am Planetenring, folgen.

Rat kann jährlich neu entscheiden

Und auch für Neubauflächen wie dem Wohnquartier Berenbostel-Ost ist eine feste Anzahl von Bäumen bereits eingeplant. Dort sollen künftig mindestens 80 stehen. „Das Ziel, in den nächsten Jahren 1000 Bäume in Garbsen zu pflanzen, scheint also erreichbar zu sein“, versichert Hauke. Die Kosten für die jeweiligen Pflanzungen müssten Jahr für Jahr neu in den Haushalt eingestellt werden. „Der Rat kann so jeweils jährlich über die Bereitstellung entscheiden“, heißt es in der Vorlage, die die Ortsräte und der Rat der Stadt noch beschließen müssen.

Erfahrungsgemäß würden jedes Jahr noch weitere Standorte für mögliche Baumpflanzungen hinzukommen, so Hauke. Nicht nur auf städtischen, sondern auch auf privaten Grundstücken sollen künftig mehr Bäume stehen. Schon 2011 hatte die Stadt 222 Obstbäume an Garbsener Bürger verschenkt. „Es besteht die Möglichkeit, eine ähnliche Aktion erneut durchzuführen“, so Hauke.

Genaue Aussagen, wie viel Kohlendioxid tatsächlich von einem Baum gebunden wird, sind schwer zu treffen. Laut der Organisation Plant for the planet bindet ein Baum etwa zehn Kilogramm CO2 in einem Jahr. Die Umweltorganisation Greenpeace rechnet mit etwa einer Tonne CO2, die ein Baum in seiner kompletten Lebensdauer speichern kann. Allerdings variierten die Werte je nach Baumart und Region.

