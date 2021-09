Garbsen

Sie lesen gerne und viel – und wurden dafür jetzt belohnt: 106 der insgesamt 138 Juliusclub-Mitglieder der Stadtbibliothek können sich in diesem Jahr über die Auszeichnung mit einem eigenen Diplom freuen. Die Kinder und Jugendlichen zwischen elf und 14 Jahren haben in der Zeit von Juli bis September sage und schreibe 542 Bücher gelesen – und bewertet. Dafür gab es unter anderem Preise.

Insgesamt 49 der jungen Leseratten erhielten deshalb ein Julius-Diplom, 57 sogar ein Vielleser-Diplom für fünf oder mehr gelesene Bücher. 87 Mädchen und 51 Jungen haben insgesamt an der Ferien-Aktion, die junge Menschen fürs Lesen begeistern soll, mitgemacht.

Die drei Juliusclub-Mitglieder, die die meisten Bücher bewältigt haben, haben nun stellvertretend für alle anderen ihre Urkunden vor der Stadtbibliothek bekommen. Zur Verleihung eingeladen war auch die Klasse 6b des Johannes-Kepler-Gymnasiums. Die sechs Clubmitglieder dieser Klasse haben gemeinsam 40 Bücher geschafft und holten damit den Klassenpreis: eine Einladung zum Adventure Mini Golf am Blauen See für die gesamte Klasse.

Rätsel-Radtour und Smartphone-Rallye

In diesem Jahr stand der Club unter dem Motto „Julius goes green“: In den wöchentlichen Clubveranstaltungen während der Sommerferien war Kreativität gefragt – eine Skulptur wurde aus Upcycling-Material erstellt, aus alten Zeitungen wurden Körbe geflochten.

Der jährliche Einkauf in einer Garbsener Buchhandlung mit Unterstützung des Förderkreises Leselust war ebenso ein Höhepunkt wie ein Picknick am Berenbosteler See. Auch die Rätsel-Radtour von Garbsen-Mitte nach Horst und zurück sowie eine Actionbound-Rallye mit dem Smartphone durch Garbsen-Mitte kam super bei den Kindern an.

45 Gutscheine für Kino und Eisdiele verlost

Unter allen erfolgreichen Clubteilnehmern wurden 45 Gutscheine vom Garbsener Kino sowie der Eisdiele und der Buchhandlung im Shopping Plaza verlost. Eine gemeinsame Abschlussveranstaltung konnte coronabedingt in diesem Jahr nicht stattfinden. „Die Diplome und Gutscheine werden per Post verschickt“, teilte Sprecherin Christina Lange mit.

Der Juliusclub („Jugend liest und schreibt“) ist ein Projekt der VGH Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, das in 50 öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens stattfindet. Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren und soll neben Lesespaß auch Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis stärken.

Von Simon Polreich