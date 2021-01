Garbsen

Viele städtische Einrichtungen in Garbsen bleiben wegen des verlängerten Corona-Lockdowns geschlossen. Dazu gehören etwa die Sporthallen, die Stadtbibliothek und das Kulturhaus Kalle. „Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens sind die Sporthallen weiterhin bis vorerst zum 31. Januar für den Vereinssport gesperrt“, teilt Stadtsprecherin Christina Lange mit. Das Stadtarchiv, die Musik- und Kunstschule sowie das Hallenbad am Planetenring und die dortige Sauna bleiben ebenfalls geschlossen.

Wegen der neuen Verordnung der Landesregierung sei zudem das Unterrichtsangebot der Musik- und Kunstschule als Präsenzunterricht nicht möglich. Für Einzel- und Partnerunterricht im Gesangs- und Instrumentalbereich werde aber weiter Online-Unterricht angeboten. Es entfallen die Angebote der musikalischen Früherziehung, die Gruppen der Musikzwerge, das Musik-Karussell, Arbeitsgemeinschaften an und mit Schulen, die Musikwerkstatt, Ensemble-Angebote, das Projekt Abenteuer Musik und Orchester- und Bandproben. „Auch Präsenzveranstaltungen wie Konzerte und andere musikalische Veranstaltungen, Ausstellungen und Vorträge können nicht angeboten werden“, sagt Lange.

Kulturbüro sagt Veranstaltungen ab

Das Kulturhaus Kalle ist für den Besucherverkehr geschlossen, die Kunstkurse entfallen. Das Stadtarchiv ist ebenfalls für den Besucherbetrieb gesperrt. Anfragen per E-Mail und Telefon sowie per Post sind weiterhin möglich und werden bearbeitet. Die Gruppenräume in dem städtischen Gebäude an der Lehmstraße sind zudem für Vereins- und ähnliche Veranstaltungen gesperrt.

Das städtische Kulturbüro hat coronabedingt die Kleinkunst-Veranstaltung mit Anne Folger am Freitag, 15. Januar abgesagt. Ebenfalls entfallen wird die Komödie „Offene Zweierbeziehung“, geplant für Sonnabend, 30. Januar.

Das Kulturhaus Kalle, Treffpunkt für viele Garbsener Kulturschaffende, bleibt vorerst geschlossen. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Stadtbibliothek bietet Bestell- und Abholservice an

Auch die Stadtbibliothek bleibt wegen der aktuellen Corona-Regeln vorerst bis zum 31. Januar geschlossen. Die Rückgabefristen für alle ausgeliehenen Medien sind auf Februar verschoben worden. Weiter angeboten werde der Bestell- und Abholservice, sagt Sabine Eilers, Leiterin der Stadtbibliothek. „Unsere Kunden können sich aus dem Bestand der Bibliothek im Online-Katalog aus mehr als 70.000 Medien zehn Titel ausleihen.“ Dafür senden sie ihre Bestellung und den Wunschtermin an stadtbibliothek@garbsen.de oder bestellen diese unter Telefon (05131) 707170 oder -690.

Die Medien werden zum vereinbarten Termin im Eingangsbereich der Bibliothek zur kontaktlosen Abholung bereitgelegt. Rückgaben sind jederzeit über die Außenrückgabe möglich.

„Wir empfehlen zudem unsere Online-Angebote wie onleihe-niedersachsen.de für den Download von E-Medien sowie filmfriend.de für das Streaming von Filmen“, so Eilers. Der Zugang sei möglich mit der gültige Lesekartennummer samt persönlichem PIN. Weitere Informationen gibt es im Internet auf stadtbibliothek-garbsen.de.

Von Jutta Grätz