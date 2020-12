Garbsen

Die Stadtbibliothek erweitert ihren Bestell- und Abholservice um Überraschungspakete. Bis voraussichtlich Ende des Jahres können Kunden die Räume am Rathausplatz zwar nicht betreten. Doch wer sich Bücher, Spiele, DVDs und andere Medien ausleihen möchte, kann sich solch ein Paket zusammenstellen lassen.

Das Bibliotheksteam übernimmt nach Interessenwunsch die Auswahl und überrascht die Besteller mit individuellen Zusammenstellungen. Themen könnten etwa Reiseberichte, nachhaltig leben, Spieleabend, Gesundheitsratgeber oder Kindererziehung sein. Um den Überraschungseffekt zu erhöhen, werden die Päckchen in Weihnachtspapier überreicht.

Die kontaktlose Übergabe der verbuchten Medien erfolgt im Eingangsbereich der Bibliothek. Die Medien müssen erst im neuen Jahr wieder zurückgebracht werden. Die Leser werden gebeten, bei allen Bestellungen einen Wunschtermin für die Abholung anzugeben.

Bibliothek bleibt zwischen den Jahren erreichbar

Der Bestell- und Abholservice wird ohne Unterbrechung im ganzen Dezember angeboten. Auch zwischen den Feiertagen ist die Stadtbibliothek zu den Öffnungszeiten für Bestellaufträge erreichbar. Sie ist lediglich vom 24. bis 28. Dezember und vom 31. Dezember bis 4 Januar geschlossen.

Zusätzlich zu den Medien in der Bibliothek ist die Nutzung der digitalen Angebote Onleihe Niedersachsen und Filmfriend in jeder gültigen Lesekarte enthalten. Informationen gibt es zu den gewohnten Öffnungszeiten unter Telefon (0 51 31) 70 71 70 und per E-Mail an stadtbibliothek@garbsen.de.

Von Linda Tonn