Garbsen-Mitte

Sie alle waren schon da: der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Schauspielerin Hannelore Hoger, Soziologe Harald Welzer und Journalistin Düzen Tekkal. Und mit ihnen seit November 2011 exakt 732.000 Besucherinnen und Besucher – in der Stadtbibliothek am Rathausplatz, eröffnet am 21. November 2011. Nun feiert die Stadt Garbsen das zehnjährige Bestehen der Einrichtung mit einer zehnteiligen Veranstaltungsreihe. Auftakt ist am Donnerstag, 18. November, 19.30 Uhr, mit der Lesung von Oliver Lück – allerdings coronabedingt ein paar Kilometer weiter in der Aula am Planetenring 7. Es folgen bis zum 26. November weitere Aktionen im Lesecafé der Stadtbibliothek für alle Generationen.

Stadtbibliothek Garbsen ist ein moderner Medienstandort

Manche Garbsener nennen sie Leseparadies, manche Literaturpavillon oder einfach Haus der Bücher. „Wir sind ein moderner Medienstandort“, sagt Sabine Eilers, Leiterin der Stadtbibliothek. „Manchmal sind wir auch das Wohnzimmer der Stadt.“ Und meint die rund 1800 Lesungen, Bilderbuchkinos, Klassenführungen, Vorlesewettbewerbe, den Juliusclub in den Sommerferien oder die Aktionen zum Lesestart.

An die ersten Monate nach der Eröffnung erinnert sie sich noch genau: „2011 hat uns Garbsen umarmt mit Pralinen und Blumen“, berichtet sie. „Es herrschte geradezu eine Euphorie, ein riesengroßes Interesse an den neuen Räumen auf mehr als 2000 Quadratmetern und im Herzen der Stadt.“ Denn noch bis vor knapp zehn Jahren hatte es mit den Büchereien am Geschwister-Scholl-Gymnasium und am Johannes-Kepler-Gymnasium zwei eher kleinstädtische Zweigstellen der Stadtbibliothek gegeben.

2.400.000 Ausleihen in zehn Jahren

„Der Neubau war ein Ausrufezeichen in der Stadtmitte“, erinnert sich Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD). Ob die liebevoll gestaltete Kinderbuchabteilung oder das Lesecafé mit vielen Sitzgelegenheiten und langem Tisch – Architekten und Bibliothekare hatten vor zehn Jahren einen lichtdurchfluteten Ort der Kommunikation geschaffen – mit einer Innenarchitektur, innovativ und aus einem Guss, die sogar mit dem Preis des Deutschen Bibliotheksverbandes ausgezeichnet wurde. Am ersten Wochenende nach der Eröffnung hatten mehr als 1000 Lesefans die Stadtbibliothek erkundet.

„Experten sprechen von einem Neubaueffekt, der nach drei Jahren verpufft. Bei uns hält der noch immer an“, sagt Eilers. „Von 2012 bis 2021 haben wir rund 2.400.000 Ausleihen registriert.“

„Und seitdem wurden mehr als 51.000 Medien neu gekauft und genauso viele ausgetauscht.“ Aneinandergereiht, entspräche das etwa 1.300 Metern, also einer Fußwegstrecke vom Rathaus bis zum Aldi gegenüber vom Planetencenter. Verändert habe sich indes seit 2011 eine Menge. „Beim Einzug hatten wir noch Musikkassetten und CD-ROM als Medien im Bestand“, sagt Mitarbeiterin Astrid Rodenwald. „Dafür gibt es jetzt mehr 6.500 DVD, BluRay und die Tonies, das sind moderne Hörspiele für die Jüngsten.“ Bei Büchern beliebt seien nach wie vor die Themen Reisen, Kochen, Garten und Lebenshilfe. „Das klassische Sachbuch hingegen stirbt“, sagt Eilers.

Verändert habe sich auch ein wenig die Leserstruktur. „Der Anteil der Männer ist gestiegen“, sagt Eilers. Immer öfter träfen sich auch Studenten des Campus Maschinenbau. Der Hotspot mache die Stadtbibliothek zum beliebten digitalen Lernort, meint Eilers.

Das Lesecafé der Stadtbibliothek ist auch Ort für Aktionen und Veranstaltungen. Auch die Studenten des Campus Maschinenbau treffen sich häufig in den Räumen. Quelle: Jutta Grätz

Das ist die Veranstaltungsreihe der Bibliothek Die Stadt Garbsen organisiert zum zehnjährigen Bestehen der Stadtbibliothek, Rathausplatz 13, eine zehnteilige Veranstaltungsreihe. Hier die Veranstaltungen im Überblick: Donnerstag, 18. November, 19.30 Uhr: Oliver Lück liest aus seinem Buch „Zeit als Ziel“, 20 Jahre mit dem Bulli durch Europa, Aula am Planetenring 7, Karten kosten 10 Euro. Freitag, 19. November, 15.30 bis 17.30 Uhr: Geschicklichkeitsspiele, für alle ab sechs Jahren, Lesecafé der Stadtbibliothek. Sonnabend: 20. November, 11 bis 11.30 Uhr: „Die drei kleinen Schweinchen“, Kamishibai, ein Erzähltheater, für Kinder ab zwei Jahren mit Eltern, Lesecafé der Stadtbibliothek. Sonntag, 21. November: Actionbound-Rallye, digitale Schnitzeljagd. Montag, 22. November, 9.15 bis 10 Uhr: „Die kleine Raupe Nimmersatt“, Erzähltheater, für Kinder ab zwei Jahren mit Eltern, Lesecafé der Stadtbibliothek. Dienstag, 23. November, 11 bis 11.45 Uhr: Clever am Vormittag, Vogelfütterung im Winter und Sommer? In Zusammenarbeit mit dem Nabu Garbsen, Lesecafé der Stadtbibliothek. Mittwoch, 24. November, 11 bis 11.45: Clever am Vormittag, Tipps für die dunkle Jahreszeit und Der Engeltrick, mit Dennis Kortschakowski von der Polizei Garbsen, Lesecafé der Stadtbibliothek. Donnerstag, 25. November, 11 bis 11.45 Uhr: Clever am Vormittag, Die Pflegeversicherung, einfach erklärt, mit Seniorenberaterin Heike Müller-Schulz, Lesecafé der Stadtbibliothek. Donnerstag, 25. November, 16 bis 16.30 Uhr: „Abgeschlossen“, ein Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren, Lesecafé der Stadtbibliothek. Freitag, 26. November, 11 bis 11.45 Uhr: Clever am Vormittag: Ahnenforschung – gewusst wie!, mit dem Niedersächsischen Verein für Familienkunde, Lesecafé der Stadtbibliothek. Freitag, 26. November, 16 bis 16.45 Uhr: „Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“, Bilderbuchkino für alle ab acht Jahre, Lesecafé der Stadtbibliothek. Sonnabend, 27. November, 11 bis 11.30 Uhr: „Der dicke fette Pfannkuchen“, Erzähltheater für Kinder ab zwei Jahren mit Eltern, Lesecafé der Stadtbibliothek. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (05131) 707690. Es gilt das tagesaktuelles Hygienekonzept. jgz

Digitale Formate sind zunehmend beliebt

Die Bibliothek gehört seit Jahren zu einem Verbund von mehr als 140 öffentlichen Büchereien, die sich gegenseitig mit digitalen Medien versorgen. „Der hat uns in den vergangenen zwei Corona-Jahren quasi gerettet“, sagt Eilers. Bis 2021 wurden für den Bereich Garbsen 150.000-mal Medien aus dem Bibliothekverbund ONleihe heruntergeladen. „Diese Technik, und ebenso die bereits 2011 eingerichtete Außenrückgabe und die Selbstverbuchung werden von den Kunden geschätzt und sind nicht mehr wegzudenken.“ Seit September 2019 ist auch die Nutzung des Streamingportals www.filmfriend.de möglich. Die Stadt stelle jährlich einen Medienetat von 100.000 Euro bereit, sagt Sozialdezernentin Monika Probst. „Die Stadtbibliothek ist ein wichtiger Ort des Austausches.“

Liegt seit 2011 im Herzen von Garbsen: die Stadtbibliothek am Rathausplatz. Quelle: Jutta Grätz

Doch die elf Mitarbeiter beraten ihre Leser gern auch ganz analog. „Und in Zeiten von Onlinehandel präsentieren wir immer und gern auch die Bücher von der Liste der Spiegel-Bestseller“, sagt Eilers. „Die Gebäude und die Medien sind die Hülle“, betont Bürgermeister Provenzano. „Das Herz der Stadtbibliothek ist das freundliche und sehr serviceorientierte Team, das habe ich bei vielen Besuchen mit meinen Töchtern erlebt.“ Das sehen auch die jungen Stadtteilforscher in Garbsen-Mitte so. „Die haben die Stadtbibliothek nach der Eisdiele und dem Kino auf Platz drei gewählt“, sagt Sabine Eilers ein wenig stolz, „ganz ohne Eis und Popcorn.“

Von Jutta Grätz