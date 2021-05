Berenbostel

Wladimir Friesen liegt fast auf der Erde, schräg über ihm hängen mehr als 30 Tonnen Beton. Vor dem Polier liegen die letzten Millimeter, bis der Betonrahmen auf dem Fundament liegt. Friesen hat die Naht im Blick, an der der Rahmen in den nächsten rutschen soll. Er gibt knappe Kommandos an den Kranführer. Nichts darf sich jetzt noch verkanten oder die Dichtung an der Naht beschädigen. Im Inneren hebeln Mike Steingrebe und Robin Neudorf an den Kettenzügen, bis Betonrahmen Nummer elf in Rahmen Nummer zehn steckt. Am Ende entsteht aus mehr als 20 Fertigbetonelementen das neue Abwasserpump- und Speicherwerk am Rudolf-Harbig-Weg in Berenbostel.

Mindestens 3,5 Millionen Euro investiert die Stadtentwässerung (SEG). Das 40 Jahre alte Werk an gleicher Stelle ist am Ende der Belastungsgrenze. Außerdem wächst Berenbostel im Osten. Die Pumpen drücken das Abwasser von 20.000 Einwohnern zum Klärwerk Gümmerwald, das sind in Spitzenzeiten 110 Liter pro Sekunde. 70 solcher Pumpwerke betreibt die SEG im Stadtgebiet.

Ein eingespieltes Team

Friesen leitet diese Baustelle, macht Termine, besorgt Ersatzteile und legt, wann immer es nötig ist, selbst Hand an. Drei Männer, darunter Maschinist Fevsi Askan, stehen ihm zur Seite. Mit Askan arbeitet Friesen seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen – ein eingespieltes Team mit vier wachsamen Augen. Ihre Routine macht sich bezahlt, wenn so ein Betonklotz Millimeter für Millimeter eingesetzt werden muss. Elf der Rahmen liegen, zehn kommen noch. Miteinander verbunden, bilden sie einen Tank für 645.000 Liter Abwasser. Dieser dient als Zwischenspeicher für den Fall, dass besonders große Mengen Abwasser anfallen oder dass im schlimmsten Fall Pumpen ausfallen.

Zur Galerie Für rund 1,4 Millionen Euro baut die Stadtentwässerung Garbsen einen Abwasserspeicher mit Pumpwerk. Ein Besuch auf der Baustelle am Rudolf-Harbig-Weg in Berenbostel.

Halteverbot: Sieben Autos abgeschleppt

„Halteverbote an der Kreuzung Osterwalder Straße/Im Hespe, Schenkendorfstraße, Theodor-Storm-Straße und Rudolf-Harbig-Weg“ hatte die Stadt mehrfach vermeldet, damit der lange Schwerlasttransporter mit den Betonrahmen um die Ecken kommt. Die provisorischen Schilder hatten nicht alle Anlieger auf Anhieb verstanden. In einer Nacht mussten sieben Fahrzeuge abgeschleppt werden. Das hat sich herumgesprochen, inzwischen ist das kein Thema mehr. Der Tieflader hatte zuletzt immer freie Bahn. Er beginnt jede Tour in Badeborn, östlich von Quedlinburg. Bei Überbreite darf er nur nachts fahren, über Magdeburg sind das drei Stunden. Und bevor er in Berenbostel ankommt, muss der Kranwagen von Schwartze stehen. Kran und Tieflader passen nur hintereinander auf die Baustelle.

Kran hilft bei Bergung in Letter

So war das für Mittwochmorgen vorbereitet. Der Notruf von der Unglücksstelle in Letter am Dienstagnachmittag machte alle Vorbereitungen zunichte. Schwarzte ließ den Kran in Berenbostel wieder abbauen und an die Leine versetzen, um die umgestürzten Brückenteile zu heben. Erst am späten Abend nahm der Kran wieder seinen Platz am Rudolf-Harbig-Weg ein, bevor der Tieflader am Mittwochmorgen um 5 Uhr vorfuhr.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die erste Hälfte des Speichers liegt jetzt. Friesen lässt in den nächsten Tagen jeden Kubikzentimeter um den Speicher herum und oben drauf zuschütten, bis nichts mehr zu sehen ist. Das wird auch so bleiben. Friesen braucht Platz für die zweite Speicherhälfte direkt neben der ersten. Die Baustelle ist extrem eng. Baucontainer, die Aufstellfläche für den Kran, das Bauwerk selbst und der Berg an Erde, den Fevsi Askan für den halben Speicher ausgehoben hat, lassen keinen Spielraum. Die Baufirma hat sogar Teile eines Getreidefeldes pachten müssen.

Nächste Transporte ab Mittwoch

Das Werk soll Ende 2021 ans Netz gehen. Dann wird nur noch das neue Technikhaus zu sehen sein. Bis dahin sind weitere Schwertransporte nötig. Die nächsten rollen am 26. und 27. Mai sowie am 1. und 2. Juni. Es gelten erneut die ausgeschilderten Halteverbote an der Kreuzung Osterwalder Straße/Im Hespe, im Kurvenbereich der Straße Im Hespe, an der Schenkendorf- und Theodor-Storm-Straße sowie am Rudolf-Harbig-Weg.

Von Markus Holz