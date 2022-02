Garbsen

Die Stadt Garbsen verliert eine ihrer wichtigsten Mitarbeiterinnen. Katharina Over, Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung und Stadtplanung sowie Wirtschaftsförderung, verlässt das Rathaus. Sie wechselt ins Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Das gab Bürgermeister Claudio Provenzano vor der Ratssitzung am Montagabend bekannt.

Provenzano lobt Over: „Innovativ und kreativ“

Der Verwaltungschef lobte seine Mitarbeiterin, die seit Juni 2017 in Garben tätig ist, als „innovativ und kreativ“. Over habe viele große Projekte begleitet, etwa das Baugebiet Berenbostel-Ost oder die Neue Mitte am Rathausplatz. „Wir hätten Sie gern hierbehalten, weil ihre berufliche Erfahrung der Verwaltung gutgetan hat“, sagte Provenzano.

Auch aus Reihen der Politik gab es Lob für die Stadtplanerin. „Wir müssen akzeptieren, dass Sie eine Stelle gefunden haben, die noch etwas mehr Spaß macht“, sagte etwa der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel. Und Heinrich Dannenbrink, in selber Position bei der CDU, ergänzte Over habe ihm mit ihrer Klarheit und Konsequenz imponiert. „Wir hoffen, dass Ihre Nachfolge adäquat geregelt wird“, sagte er abschließend.

Von Gerko Naumann