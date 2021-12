Altgarbsen

Traurige Nachricht für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal im Stadtteilhaus Altgarbsen kurz vor Jahresende: Das Evangelische Johannesstift, das die Einrichtung betreibt, wird diese spätestens im Sommer nächsten Jahres schließen und das Gebäude verkaufen. Das hat Geschäftsführer Wolfram Rohleder in einer digitalen Pressekonferenz angekündigt. Kurz zuvor hatte er die Betroffenen über die Entscheidung informiert.

Neubau hat 6,8 Millionen Euro gekostet

Kurzer Rückblick: Nach knapp anderthalbjähriger Bauzeit war das Stadtteilhaus an der Beethovenstraße Anfang 2018 eröffnet worden. Die Baukosten betrugen 6,8 Millionen Euro. Der Gebäudekomplex sollte als Nachbarschaftszentrum, Pflegeeinrichtung und Wohnheim für ältere Menschen dienen – und galt als Vorzeigeprojekt und möglicher sozialer Mittelpunkt in Altgarbsen.

Heute ist aus dem einstigen Vorzeigeprojekt ein Sorgenkind geworden. „Es ist ein Versuch gewesen. Und wir müssen feststellen: Dieser Versuch ist leider nicht vollständig gelungen“, stellt Rohleder nüchtern fest. Das gelte in erster Linie für die vier ambulant betreuten Pflege-Wohngemeinschaften, so der Geschäftsführer. „Trotz aller Bemühungen ist es uns nicht gelungen, mehr als 30 der 48 zur Verfügung stehenden Apartments zu vermieten.“ Dadurch sei dem Betreiber in den vergangenen drei Jahren ein Verlust von „mehreren Hunderttausend Euro“ entstanden. Auch das Nachbarschaftszentrum als Treffpunkt für diverse Gruppen aus dem Stadtteil sei leider „überhaupt nicht angenommen“ worden.

Das Richtfest am Stadtteilhaus wurde 2017 mit zünftiger Blasmusik gefeiert. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen

Als Grund gibt Rohleder unter anderem an, dass in Garbsen das passende Klientel für die Wohngemeinschaften fehle. Die Miete sei mit „1800 Euro aufwärts“ – darin sind auch die pflegerischen Leistungen enthalten – offenbar für viele zu teuer. Zudem habe natürlich auch die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen. „Dadurch sind Leerstände entstanden, weil viele Angehörige die älteren Menschen zu sich nach Hause geholt haben, um sich selbst um die Pflege zu kümmern“, sagt Rohleder.

Der Betreiber habe deshalb diverse alternative Konzepte für das Stadtteilhaus überlegt. Dazu gehörte etwa die Umwandlung in ein klassisches stationäres Altenheim oder die Nutzung der frei stehenden Apartments als Studentenwohnungen. „Aus verschiedenen Gründen sind alle Pläne nach und nach wieder verworfen worden“, sagt der Geschäftsführer und spricht von einem ein „langen, schmerzvollen Prozess“, der nun in der Schließung ende.

Im Stadtteilhaus gibt es unter anderem Sportangebote für Seniorinnen und Senioren. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Besonders bitter ist diese Entscheidung für die Bewohnerinnen und Bewohner, die nun ausziehen müssen. Zudem droht einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Entlassung. Um beide Gruppen will sich das Evangelische Johannesstift kümmern, verspricht Rohleder. Für die Fachkräfte unter den Pflegenden werde es kein Problem sein, einen neuen Job zu finden, sie seien ohnehin sehr gesucht. „Für alle anderen werden wir eine Lösung finden, notfalls greife ich selbst zum Telefonhörer und rufe mögliche Arbeitgeber an“, so der Geschäftsführer. Außerdem hat der Betreiber ein Budget bereitgestellt, um Umzüge der Bewohner mitzufinanzieren.

Tagespflege kehrt ins Wilhelm-Maxen-Haus zurück

Einen konkreten Plan gibt es bereits für die Tagespflegeeinrichtung. Sie wird zurück ins Wilhelm-Maxen-Haus im Stadtteil Auf der Horst verlegt, wo sie vor dem Umzug nach Altgarbsen bereits untergebracht war. Das Altenheim werde zuvor noch entsprechend umgebaut. „Auch die Ambulante Pflege betreiben wir extern für das Stadtgebiet weiter“, kündigt Rohleder an und verspricht: „Wir werden allen Betroffenen eng zur Seite stehen.“

Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano spricht indes von keiner guten Nachricht für die Bewohnerinnen und Bewohner. „Es macht mich betroffen, dass für die Menschen, die sich bisher im Stadtteilhaus sehr wohlgefühlt haben, nun eine neue Bleibe gesucht werden muss“, sagt er.

Platz für Kita oder Wohnraum?

Gleichzeitig geht der Blick des Bürgermeisters bereits nach vorn. Er sieht in dem demnächst leer stehenden Gebäude auch möglichen Platz für dringend gesuchte Kitas und bezahlbaren Wohnraum in Garbsen. „Deshalb will ich mit den Verantwortlichen in einen Dialog eintreten und über die Nachnutzung der Räumlichkeiten verhandeln“, kündigt Provenzano an.

