Auf der Horst

Der Stadtteilpark Auf der Horst gehört offiziell zu den schönsten in Deutschland. Was viele Garbsener wohl schon geahnt haben, kann die Stadt nun auch schwarz auf weiß belegen. Denn sie hat beim Spielraum-Preis 2019 den zweiten Platz belegt. „Wir sind stolz darauf, im Wettbewerb um Deutschlands größte Auszeichnung für Spielplätze so erfolgreich abgeschnitten zu haben“, sagt Bürgermeister Christian Grahl. Der Preis wird alle zwei Jahre von der Fachmesse Stadt und Raum vergeben – in diesem Jahr zum 13. Mal.

Jury lobt Bürgerbeteiligung

Die Jury lobte unter anderem die barrierefreien Zugänge zu allen Bereichen des Parks. Positiv erwähnt wurde außerdem die Bürgerbeteiligung bei der Planung. Das Gelände zwischen dem Uranushof und dem Sperberhorst ist in den vergangenen zwölf Jahren auf etwa einem Kilometer Länge nach und nach zu einem Stadtteilpark entwickelt worden.

Zuletzt wurde im Sommer eine Parkour-Anlage eröffnet, auf der Menschen aller Altersgruppen miteinander Sport treiben können. Finanziert wurde die Umgestaltung des Stadtteils, in dem Menschen aus mehr als 80 Nationen zusammenleben, aus Mitteln des Programms Soziale Stadt. Die Kosten teilen sich der Bund, das Land Niedersachsen und die Stadt Garbsen zu jeweils einem Drittel.

Beate Butsch (vorn) und ihr Team freuen sich über die Auszeichnung. Quelle: Gerko Naumann

Als Vertreter der Verwaltung nahmen Beate Butsch (Fachbereichsleiterin für die Spielplätze in Garbsen) und ihr Team bei der Preisverleihung in Köln nicht nur Urkunden mit nach Hause. Die Stadt hat auch einen Gutschein über 1500 Euro erhalten, mit dem die Verantwortlichen neue Spielgeräte anschaffen können.

Von Gerko Naumann