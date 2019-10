Garbsen-Mitte

Ab Mitte Oktober werden die Maschinenbau-Studenten am Campus in Garbsen lernen und forschen. Mit einem bunten Beutel voller Gutscheine und Informationen will die Stadt Garbsen die Studenten begrüßen. An der Willkommensgeste beteiligen sich rund 20 Partner, darunter Vereine, Unternehmen und Kirchengemeinden.

Gutscheine und Geschenke

In der bunten Tüte befinden sich neben Informationen zu Kultur und Freizeitgestaltung in der Stadt, zu Dienstleistungen der Verwaltung und Angeboten der Kirchengemeinden vor allem Gutscheine und viele kleine Geschenke, darunter Studentenfutter und Traubenzucker.

„Ob es Freibier, kostenloses Training im Fitnessstudio, Schnupperkurse im TanzCentrum Kressler, beim Kneipp-Verein oder auch Wasserskifahren am Blauen See zum halben Preis ist: Mit der Willkommenstüte erhalten die Neuankömmlinge einen ersten Eindruck von der Vielseitigkeit unserer Stadt“, sagt Christina Lange vom Stadtmarketing.

Verteilt werden die Beutel unter anderem bei der Langen Nacht des Maschinenbaus am Freitag, 11. Oktober, bei der die Fakultät Maschinenbau den Campus von 18 bis 24 Uhr erstmals der Öffentlichkeit zeigt. Auch bei der Erstsemesterbegrüßung sollen die Geschenke übergeben werden.

Mit Beiträgen vertreten sind der Kneipp-Verein, die katholischen Kirchen Garbsens, die evangelische Willehadi-Gemeinde, die Pizzawerkstatt Mundfein, der Garbsener SC, Matratzen Concord, Karton 24, die Imkerei Horn, das TanzCentrum Kressler, der Blauer See, die Krankenkasse AOK, das Planetencenter mit der Cosmos-Apotheke, dem E-Center und Burger King, Future Fit und das Kulturbüro der Stadt Garbsen.

Von Linda Tonn