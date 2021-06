Garbsen-Mitte

In Garbsen gibt es eine weitere öffentliche Ladesäule für Elektroautos. Sie ist seit Donnerstag auf dem Parkplatz des Shopping-Plaza in Betrieb und gehört den Stadtwerken Garbsen. Zwei Stellflächen sind dort für Kundinnen und Kunden des Einkaufszentrums reserviert, die die Batterie ihres E-Autos während des Besuchs aufladen können.

Bezahlung läuft über die EC-Karte

Mit dem Angebot wollen die Stadtwerke die E-Mobilität in Garbsen weiter vorantreiben, sagt Daniel Wolter, Geschäftsführer der Stadtwerke Garbsen. Die Bezahlung funktioniert über die EC-Karte, erklärt sein Mitarbeiter Kai Klamann. Berechnet werden für jeden Ladevorgang 35 Cent Gebühr, 25 Cent pro Stunde für den Parkplatz und die jeweilige Anzahl der geladenen Kilowattstunden. „Wir stellen eine Säule mit zwei Anschlüssen von jeweils 22 Kilowatt bereit“, sagt Klamann.

In absehbarer Zukunft werde diese Technik schon entscheidend weiterentwickelt sein, kündigt Wolter an. „Noch ist das Zukunftsmusik, aber wir werden bald über 300 bis 500 Kilowatt sprechen“, sagt er. Die Stadtwerke betreiben in Garbsen noch weitere öffentliche Ladesäulen bei Möbel Hesse und am Campus Maschinenbau. Außerdem statten sie das Baugebiet am Bosse-See in Garbsen-Mitte mit dieser Technologie aus.

Centermanager Merlin Varol ist froh über das neue Angebot am Shopping-Plaza. „Wir legen so einen Grundstein für Nachhaltigkeit und bieten unseren Kundinnen und Kunden eine bequeme Möglichkeit, eine zukunftsorientierte Technik zu nutzen.“

Von Gerko Naumann