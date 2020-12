Berenbostel

Bis die Garbsener zur offiziellen Eröffnung des neuen Badeparks am 21. Juli 2021 ins Becken springen können, werden zwar noch gut sieben Monate vergehen – aber bereits jetzt ist alles für warmes Wasser in Schwimmbecken und aus Duschen vorbereitet. Die Stadtwerke Garbsen haben den Neubau des Schwimmbades an der Ludwigstraße an ihr Nahwärmenetz angeschlossen.

So sah es im Oktober 2020 auf dem Außengelände des Badeparks in Berenbostel aus. Quelle: Gerko Naumann

„Wir erzeugen und liefern künftig die Wärmeenergie für Duschen und Becken sowie die Heizung des Badeparks“, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke, Daniel Wolter, bei einem Baustellenbesuch.

Die Energie kommt direkt vom nahegelegenen Blockheizkraftwerk (BHKW), welches aktuell bereits die umliegenden Schulen und die Rudolf-Harbig-Halle versorgt. Künftig zirkulieren damit bis zu 38.500 Liter Heizwasser pro Stunde in den Leitungen zwischen Blockheizkraftwerk und Badepark. Kalkuliert wird aktuell mit einer Wärmeabnahme von 2.500 Megawattstunden pro Jahr. Das entspricht in etwa dem Wärmebedarf von mehr als 300 Einfamilienhäusern, so Wolter.

Erzeugt wird die benötigte Energie in dem Blockheizkraftwerk mittels Erdgas. In Betrieb ist die Anlage schon seit 1988. Sie wurde seitdem mehrmals auf den modernsten Stand gebracht – zuletzt 2014. „Der Einsatz von Blockheizkraftwerken für große Gebäudekomplexe mit hohem Energiebedarf hat sich in der Vergangenheit bewährt“, ist Wolter von der Technologie überzeugt. „Seit Inbetriebnahme ist das BHKW am neuen Badepark zuverlässig am Netz.“

BHKW ist künftig deutlich höher ausgelastet

„Durch den Anschluss des Badeparks ist unser Blockheizkraftwerk zudem deutlich höher ausgelastet“, sagt Steffen Lallinger, zuständig für Energiewirtschaft und Produktmanagement. Das erhöhe auch die Effizienz der Anlage und trage damit zu einer nachhaltigeren Wärmeversorgung bei. „Die Wärme liefern wir nun durch isolierte Rohre unter der Erde bis ins Bad“, ergänzt sein Kollege Andreas Romkowski„ Jetzt fehlt noch der Anschluss an die gebäudeeigenen Anlagen und die Heizung kann – salopp formuliert – anspringen.“

Der Sprungturm steht schon: So sieht es im künftigen Hallenbad aus. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

„Dass unsere Stadtwerke mit ihrem Blockheizkraftwerk vor Ort die Energie für den neuen Badepark liefern, macht Sinn“, sagt Garbsens Bürgermeister Christian Grahl ( CDU). „Statt selbst in die Energieerzeugung investieren zu müssen, können wir damit die nahegelegene Anlage der Stadtwerke weiter nutzen und sparen damit Zeit und Geld.“ Die Stadtwerke betreiben in Garbsen noch ein zweites BHKW am Kardinal-von Galen-Ring in Garbsen-Mitte sowie unterschiedliche kleinere Anlagen.

Die Arbeiten am Badepark liegen weiterhin voll im Zeitplan, sagt Benjamin Irvin, Pressesprecher der Stadt Garbsen. Die Gebäudehülle sei bis auf das Flachdach und die Dachränder weitestgehend fertiggestellt. Im Bereich des Umkleidetrakts und im Technikriegel sind momentan der Estrich- und Flieseneinbau in vollem Gange. In der Badehalle werden die Decken eingebaut und im Keller wird die Badewassertechnik fertiggestellt. Anschließend folgen die Fliesenarbeiten in den Schwimmbecken.

Voraussichtlich Ende April/Anfang Mai 2021 soll der Umbau des Badeparks abgeschlossen sein. Der Wiederaufbau des Familien- und Freizeitbades kostet die Stadt etwa 25,7 Millionen Euro.

