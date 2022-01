Garbsen

Die Stadtwerke Garbsen wollen für mindestens 90 Prozent aller Gebäude in der Gemeinde eine Glasfaseranbindung sicherstellen. Das kündigte das Unternehmen am Freitag schriftlich an. Zu Details wie Zeitplan, Kosten, Kapazitäten und Bauverfahren will sich Daniel Wolter, Geschäftsführer der Stadtwerke, am Montag äußern.

Betreiber verzichtet bei Netzausbau in Garbsen auf Quote

Der Druck auf dem Markt ist enorm: Vodafone, Rasannnt, Telekom, Northern Access und Deutsche Glasfaser verkünden fast täglich Glasfaserpläne für schnelles Internet, Streaming-TV und Telefonie. In der vergangenen Woche kündigte HTP den Netzausbau für Frielingen an. Die meisten Anbieter fragen das Interesse potenzieller Kunden ab und lassen Verträge unterschreiben, bevor das Netz liegt. Rechnet sich die Quote nicht, ziehen Investoren ihr Angebot gerne auch wieder zurück.

Keine Gebühr für den Glasfaseranschluss

Die Stadtwerke wollen darauf verzichten und das Netz ausbauen, ohne vorher zu wissen, wie viele Kunden es am Ende nutzen und finanzieren. Das Vorhaben tragen die Stadtwerke, die Stadt Garbsen und ein großes Telekommunikationsunternehmen, dessen Namen Wolter noch nicht nennen darf. Das Konzept stehe kurz vor dem Abschluss, schreibt er. Es sieht vor, mindestens 90 Prozent aller Gebäude in Garbsen mit Glasfaser zu erschließen. Die Kooperationspartner werden keine Anschlusskosten berechnen.

Ohne Anschlussquote und -gebühr „können sich alle ohne Druck überlegen, ob und wann sie einen Anschluss möchten. Im Interesse der Kunden soll ein für alle Anbieter offenes Netz gebaut werden“, schreibt Wolter. Das Ziel sei, die Digitalisierung in Garbsen weiter voranzutreiben.

Von Markus Holz