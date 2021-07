Garbsen

Gesagt – getan: Manchmal sind die Wege von einer Idee zu deren Umsetzung recht kurz. In der vergangenen Woche haben die Stadtwerke Garbsen insgesamt 54 CO2 -Sensoren im Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG), in der Grundschule Garbsen-Mitte sowie der Kita Corpus Christi in Havelse installiert. Die funkgesteuerten digitalen Geräte warnen bei zu hohem Kohlendioxidgehalt in der Raumluft und zeigen damit an, dass gelüftet werden muss. Das ist vor allem im Kampf gegen das Coronavirus relevant. Zudem ist der Einsatz von Sensoren ein Baustein in Richtung einer digital vernetzten Stadt – einer Smart City.

Die Idee zu dem Pilotprojekt stammt von dem im Frühjahr gegründeten Verein Diginauten. Er will die Digitalisierung im Stadtalltag vorantreiben und die Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisieren und zur Mitgestaltung motivieren. Initiator Daniel Wolter, Geschäftsführer der Stadtwerke Garbsen, hat Nägel mit Köpfen gemacht. „Schlechte Raumluft macht müde und unkonzentriert und fördert die Ausbreitung des Coronavirus. Das wollen wir mit intelligenter Technik verhindern“, sagt er.

Max-Planck-Institut wertet Daten aus

Die Stadtwerke haben die batteriebetriebenen Sensoren in einem Gruppenraum der Kita Corpus Christi, in drei Klassenzimmern der Grundschule Garbsen-Mitte sowie in fünf Räumen des JKG installiert. Jeweils drei befinden sich an einem Fenster sowie direkt gegenüber. Die unauffälligen weißen Geräte sind kaum größer als ein Lichtschalter, messen Luftstrom, CO2 -Gehalt, Luftfeuchtigkeit sowie Raumtemperatur. Bei zu hoher CO2 -Konzentration ertönt ein kurzes Piepen und der Sensor leuchtet – Unterricht oder andere Aktivitäten werden nicht beeinträchtigt.

Die beteiligte Kindertagesstätte und die beiden Schulen können so ihr Lüftungsverhalten überprüfen und langfristig ein gesundes Raumklima schaffen. Dafür wertet das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen die über die Sensoren gesammelten Daten aus. Damit sollen strukturelle Probleme in den Einrichtungen erkannt und Lösungen aufgezeigt werden. „Einige Räume brauchen wahrscheinlich eine Lüftungsanlage. Es könnte aber auch sinnvoll sein, Unterrichtszeiten zu verkürzen, häufigere Pausen einzulegen oder Klassen und Kita-Gruppen räumlich anders aufzuteilen“, sagt Wolter.

Sicheren Schulbetrieb ermöglichen

Rocco Wille leitet bei den Stadtwerken die sogenannte Internet-of-Things-Strategie (IoT) und war bei der Umsetzung des Pilotprojekts maßgeblich beteiligt. „Natürlich zeigen die Geräte nicht direkt Aerosole an, die gemessenen Werte sind aber ein indirekter Indikator und dienen so dem Schutz der Anwesenden“, sagt er. Der Blick von JKG-Schulleiter Thomas Göhmann geht klar Richtung Zukunft: „Das Projekt kann uns helfen, im Herbst und Winter trotz Pandemie einen sicheren Schulbetrieb zu ermöglichen. Für unsere Schülerinnen und Schüler wollen wir auch langfristig die bestmögliche Lernatmosphäre schaffen. Wir sind deshalb sehr gespannt auf die Handlungsempfehlungen.“

Von Gert Deppe