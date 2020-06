Garbsen

Am 23. Juni 1990 unterschrieb der damalige Garbsener Bürgermeister Wolfgang Galler gemeinsam mit Stadtdirektor Klaus Kurtze einen Partnerschaftsvertrag mit der Stadt Schönebeck in Sachsen-Anhalt. 5000 Gäste waren anwesend, als sie im Rahmen des Kurparkfestes in Schönebeck gemeinsam mit dem dortigen Oberbürgermeister Hans-Jürgen Haase die Freundschaft besiegelten.

Um das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu feiern, wollte Garbsens Bürgermeister Christian Grahl eigentlich nach Schönebeck reisen – doch das musste coronabedingt ausfallen. Stattdessen hisste er gemeinsam mit Altbürgermeister Galler die Flaggen von Schönebeck, Garbsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Deutschland vor dem Rathaus.

„Das waren damals für ganz Deutschland bewegte Zeiten. Der Empfang in Schönebeck hat uns sehr geehrt“, erinnert sich Galler an die Unterzeichnungszeremonie. In einen Brief hat Grahl dem Schönebecker Oberbürgemeister Bert Knoblauch für die Städtepartnerschaft gedankt: „Insbesondere als Sie Oberbürgermeister wurden, erhielt die Städtepartnerschaft neue Impulse“, schreibt Grahl. Dass sich in beiden Städten Partnerschaftsvereine gegründet hätten, habe zu einem regen Austausch, vor allem unter den Bürgern von Schönebeck und Garbsen, beigetragen.

Unterstützung seit 1990

Seit Anfang der Neunzigerjahre gibt es einen Austausch zwischen beiden Städten. Garbsen unterstützte Schönebeck bei der Umstellung auf ein neues Schulsystem und bei Verwaltungsangelegenheiten sowie später mit Feuerwehrfahrzeugen. Um auch im Stadtbild auf die Partnerschaft hinzuweisen, gibt es seit 1990 die Schönebecker Allee in Garbsen-Mitte.

2015 pflanzten der Schönebecker Oberbürgermeister Knoblauch gemeinsam mit Grahl und dem Ratsvorsitzenden Hartmut Büttner an der Europaallee eine Buche für die alte Bundesrepublik, eine Kiefer für die ehemalige DDR und eine Eiche für das wiedervereinte Deutschland.

Auch in schwierigen Zeiten stehen die Kommunen zusammen: Im Sommer der Jahrhundertflut 2013 halfen zahlreiche Feuerwehrkräfte aus Garbsen in Schönebeck bei der Bewältigung der Flutfolgen mit.

