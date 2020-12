Frielingen

Wenn in der Adventszeit verkleidete Menschen durch die Dörfer laufen, handelt es sich es meist um den Weihnachtsmann mit seinen himmlischen Helfern. Nicht so an der Dorfapotheke in Frielingen. Dort waren jetzt Darth Vader, Jawa und Sidon Ithano zu Besuch – Figuren, die jedem Fan der Filmreihe „ Star Wars“ (auf Deutsch: „Krieg der Sterne“) ein Begriff sind.

Apotheken-Chefin Christine Wehmeier darf das Laserschwert von Bösewicht Darth Vader ausprobieren. Quelle: Corinna von Bestenbostel

Die Außerirdischen mit den leuchtenden Augen und Schwertern wurden von Mitgliedern des Vereins Star Wars Fans Hannover The Nothern Outpost verkörpert. Dem gehören 150 Menschen in Hannover und Umland an. Sie stellen ihre Kostüme selbst her und sammeln bei Auftritten Spenden für den guten Zweck.

Die Dorfapotheke unterstützt die Star-Wars-Fans schon seit Längerem. Deshalb überraschten die Verkleideten – zu denen auch Apotheken-Mitarbeiterin Yvonne Müller gehörte – Chefin Christine Wehmeier mit einem weihnachtlich geschmückten Koffer mit kleinen Geschenken. Das sei auch eine Anerkennung dafür, dass Wehmeier ihrem Team so viel Wertschätzung entgegenbringe, sagte Müller.

In diesem Jahr unterstützen der in den Filmen eigentlich böse Darth Vader und seine Helfer das Bündnis gegen Depression in der Region Hannover. Im nächsten Jahr soll das gesammelte Geld an das Tierheim Hannover gehen.

Von Corinna von Bestenbostel und Gerko Naumann