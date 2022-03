Garbsen

Nach einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 6 bei Meyenfeld (Garbsen) staut sich der Verkehr in Richtung Nienburg auf mehreren Kilometern Länge bis zurück nach Berenbostel. Gegen 16.15 Uhr war ein Kleinlaster aus Würzburg in Höhe der Schützenstraße über die Leitplanke in den Gegenverkehr geraten und dann mit einem Sprinter sowie einem VW-Tiguan kollidiert, die in Richtung Nienburg unterwegs waren.

Die Fahrerin des VW musste von den alarmierten Rettungskräften behandelt werden. Über die Schwere ihrer Verletzung war zunächst nichts bekannt. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des Sprinter blieben unverletzt.

Zusammenstoß: Der Kleinlaster aus Würzburg (r.) kollidierte unter anderem mit einem Sprinter. Quelle: Simon Polreich

Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die Strecke ist derzeit ab der HEM-Tankstelle in Richtung Nienburg voll gesperrt. Auch auf den Ausweichstrecken – etwa in Meyenfeld – staut sich der Verkehr. Die Aufräumarbeiten werden noch bis in den Abend dauern, teilte die Polizei vor Ort mit.

