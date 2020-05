Stelingen

Der Neubau der Grundschule Stelingen ist so gut wie fertig. „Wir liegen im Zeit- und Kostenplan“, sagt Planerin Annette Blöchle von der Stadt Garbsen, die das Fünf-Millionen-Euro-Projekt koordiniert. „Wir planen den Umzug aus dem Altbau und den Pavillonbauten in die neuen Räume für die erste Woche der Sommerferien, also für Mitte Juli“, kündigt Schulleiterin Bettina Reuter an.

Der Innenausbau läuft derzeit auf Hochtouren: In den Räumen sind Maler, Elektriker und Fliesenleger mit den letzten Feinarbeiten beschäftigt. Die Handwerker bauen unter anderem noch die Toiletten für Kinder und Lehrer ein. Und sie montieren die sogenannten Akustikplatten an den Decken, die den Schall reduzieren sollen. Auch die Bodenbeläge in allen Räumen fehlen noch.

„Das wird Garbsens modernste Grundschule“, sagte Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst bei einer Besichtigung am Dienstag. Das Raumkonzept für das helle zweistöckige Atriumgebäude sei großzügig geplant, so Architektin Blöchle. Momentan lernen und arbeiten die 192 Schüler, 13 Lehrer und sieben pädagogischen Mitarbeiter auf etwa 600 Quadratmetern. „Das ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Probst. Künftig stehen ihn rund 1600 Quadratmeter zur Verfügung.

Gebäude ist barrierefrei

Das gesamte Gebäude ist barrierefrei, um die Bedürfnisse der Inklusion zu erfüllen. Ein helles und weitläufiges Treppenhaus, ein Aufzug sowie breite Flure schaffen dafür die räumlichen Voraussetzungen. „Auch das Ganztagsangebot der Grundschule ist stark in unsere Planungen eingeflossen“, sagt Blöchle. So gibt es außer den acht Klassenräumen auch ungewöhnliche Lernorte, darunter einen begrünten Innenhof samt knallblauer Lesebank sowie ein Freiluftklassenzimmer.

Ein großzügiger und teilbarer Musikraum samt Bühne liegt im Erdgeschoss, im Obergeschoss entsteht der von den Lehrern lang gewünschte Besprechungsraum. Und wenn sich die Pädagogen mit nur einigen Schülern zurückziehen wollen, die erhöhten Förderbedarf haben, können sie dafür die Kleingruppenräume nutzen.

Auch beim Thema Digitalisierung liegt die Grundschule weit vorn: In jedem Klassenraum wird es eine digitale Tafel geben, WLAN liegt im gesamte Gebäude. „Schule und Stadt haben den Neubau in enger Zusammenarbeit geplant“, so Blöchle.

Im Erdgeschoss des benachbarten roten Klinkerbau wird zudem eine Mensa mit rund 70 Sitzplätzen und eine Cafeteria mit etwa 20 Plätzen entstehen. Für das Obergeschoss ist ein Werk- und Kunstraum geplant. Für diesen Umbau wird der Altbau aus dem Jahr 1949 ab Anfang August komplett entkernt, saniert und neu gestaltet. Ein Aufzug wird ebenfalls eingebaut. Ende des Jahres soll alles fertig sein.

Abriss der Pavillons in den Sommerferien

Bereits zwei Wochen vorher sollen die wabenförmigen Pavillonbauten aus dem Jahr 1974 abgerissen werden. Weil dabei eine Menge Lärm und Staub erwartet werden, soll der Abriss bis zum Ende der Sommerferien beendet sein.

Nach und nach werde dann auch das Außengelände weiter umgestaltet, sagt Landschaftsarchitektin Nicole Witte. Sie hat dafür naturnahe Spielzonen ebenso vorgesehen wie Bereiche mit Klettergeräten und Sand sowie einen neuen Bolzplatz. Platz wird auch sein für ein modernes Lehrschwimmbecken und einen Nachfolger für die Mosaikschlange Mörfi.

Von Jutta Grätz