Stelingen

Derzeit ist es fast egal, auf welchem Weg sich Spaziergänger dem Wald zwischen den Friedhöfen Berenbostel und Stelingen nähern: Müll allerorten. Kanister, Reifen, Plastik, Papier, von allem etwas. Aber dieser Fall scheint besonders drastisch: Müll ist in großen Mengen über den Abhang in Höhe Stelinger Friedhof verteilt. Das alles einzusammeln, wird wegen des steilen Geländes und der Menge sehr mühsam.

Das Entsorgen dagegen dürfte schnell gegangen sein: Am Wald führt ein Feldweg entlang, der von der Stelinger Friedhofskapelle aus mit dem Auto befahrbar ist. Im Dunklen würde niemand etwas bemerken. Bei Tageslicht ist das Entsorgen nahezu unmöglich. Der Weg ist von Spaziergängern und Reitern stark frequentiert.

Passantin fotografiert Brief

Eine Spaziergängerin aus Berenbostel hat auf dem Abfall einen Brief mit Name und Adresse außerhalb Garbsens entdeckt und fotografiert. „Ich habe die Stadt mit Beschreibung und Foto auf die Zustände aufmerksam gemacht“, sagt sie am Mittwoch. Der Müll liege dort nach ihrer Beobachtung noch nicht lange. Der Abfallentsorger Aha hatte das Gelände im November gereinigt. „Jetzt liegt dort wieder alles voll“, klagt die Berenbostelerin.

Zuständig für illegal entsorgte Abfälle in der freien Landschaft ist die Region Hannover. Sie wird Anzeige erstatten. Den Müll räumen Mitarbeiter von Aha weg. Die Stadtverwaltung Garbsen hat Bericht und Fotos an Aha und Region weitergeleitet.

„Vielleicht lässt sich der Feldweg nachts per Video überwachen, wenn dort keiner mehr spazieren geht“, hofft die Leserin. Im Fall illegaler Müllentsorgungen am Wertstoffsammelplatz Hechtkamp hatte der Rat entschieden, aus Datenschutzgründen keine Videokamera einzusetzen.

Von Markus Holz