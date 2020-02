Die Bäckerei Die Brotkunst eröffnet in Kürze eine Filiale an der Engelbosteler Straße in Garbsen-Stelingen. Ende 2019 hatte die Bäckerei Heyde ihre Filiale dort geschlossen – seitdem gibt es keinen Bäcker mehr im Ort.

Mathias Scheller, Inhaber und Geschäftsführer der Bäckerei Die Brotkunst, hier mit seinen Mitarbeiterinnen Mandy Oswald (links) und Yvonne Damm in der Bäckerei an der Roten Reihe in Berenbostel, will sein Filialnetz erweitern und eröffnet in Kürze ein Geschäft in Stelingen. Quelle: Jutta Grätz