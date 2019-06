Stelingen

Der Netzbetreiber O2 (Telefónica Germany) hat eine neue LTE-Station in Stelingen errichtet. Die aufgerüstete Mobilfunkstation sorgt nach Firmenangaben für eine flächendeckende 4G-Versorgung. Damit könnten potenziell mehrere Tausend Menschen in der Umgebung von einer schnellen LTE-Versorgung profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung – allerdings richtet sich das Angebot nur an O2-Vertragskunden.

Durch den Ausbau des leistungsfähigen LTE-Netzes könnten Kunden vor Ort schneller im Internet surfen, Videos in HD-Qualität streamen und ihre digitalen Anwendungen jederzeit uneingeschränkt nutzen. Zudem telefonierten sie über das LTE-Netz (Voice over LTE) „mit einer deutlich verbesserten Sprachqualität in HD Voice“, so der Anbieter. Gleichzeitig profitierten Unternehmen von einer moderneren Netzinfrastruktur.

Von Gerko Naumann