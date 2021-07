Stelingen

Das war ein Bild wie vor 50 Jahren: Emma, Nikita, Aaron, Jannis und ihre Mitschüler aus der Grundschule Stelingen haben auf einem Feld nahe dem Stelinger Wald Kartoffeln geerntet – und zwar wie früher. Unermüdlich marschierten die 70 Jungen und Mädchen über das Feld, sammelten die Ernte ein und füllten sie in Säcke. Zuvor hatte der Trecker von Jörg Finke und seinem Cousin Thomas Ernst mit angehängtem Roder seine Bahnen über das Feld gezogen und so die Kartoffeln aus dem Erdreich an die Oberfläche befördert. „Das erinnert mich an meine Kindheit“, sagte Landwirt Ernst.

Die Idee zu der Aktion hatte sein Sohn Sebastian. Der Junglandwirt hatte im Frühjahr Tausende Quadratmeter Frühkartoffeln in Stelingen angebaut und mit einem weißen Vlies bedeckt – für die Chipsproduktion in Norwegen und Dänemark.

Insgesamt rund 700 Kilogramm der Sorte Princess sammelten die fleißigen Erntehelfer und konnten diese säckeweise und zum Selbstkostenpreis mit nach Hause nehmen. 2 Euro pro Sack gehen an den Förderkreis der Grundschule. „Die Aktion bieten wir nächstes Jahres für alle Stelinger an“, sagte der 25-Jährige. „Aber jetzt beginnt erst einmal die übrige Kartoffelernte.“

Von Jutta Grätz