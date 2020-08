Berenbostel

Als die Konfirmanden der Stephanusgemeinde in Berenbostel an einem Dienstag im März von ihrer Freizeit zurückkehrten, wussten sie noch nicht, dass bald das komplette öffentliche Leben heruntergefahren würde – und die Konfirmation in weite Ferne rückt. „Schon ab dem Sonnabend danach ging nichts mehr“, sagt Pastor Ewald Grossmann. „Da hatten wir wirklich Glück. Die Freizeit war ein absolutes Highlight.“

Doch der Konfirmationstermin im Mai wurde gestrichen. „Die Jugendlichen warten quasi immer noch darauf“, sagt Tjedo Backer. Der Diakon leitet gemeinsam mit Melanie Borgert, die ihr Anerkennungsjahr als Diakonin und Sozialarbeiterin in Stephanus absolviert, den Konfirmandenunterricht.

Nun wagt die Gemeinde – wie andere in Garbsen auch – einen zweiten Versuch. Gemeinsam mit dem Team plant Grossmann für den 13. und 20. September die Konfirmationen in seiner Gemeinde. Lange habe man überlegt, ob und wie das realisiert werden könne, sagt der Pastor. „Ende Juni haben wir beschlossen: Wir wagen es draußen und feiern einfach im Freizeitpark.“ Der Freizeitpark ist die große Rasenfläche unter Bäumen hinter Gemeindehaus und Kirche. „Und auf dem Spielplatz spielen dann die Kinder“, sagt Grossmann. „Das kann schön werden.“

18 Konfirmanden werden aufgeteilt

Platz genug für Familien und Angehörige der insgesamt 18 Konfirmanden gäbe es, sagt Backer. „Die Jugendlichen teilen sich gut auf die beiden Termine auf, das müsste passen.“ Zusätzliche Besucher aus der Gemeinde kämen in der Regel nicht zum Gottesdienst. Die Stühle könnte man auf der kompletten Fläche verteilen.

Obwohl die Gemeinde mittlerweile Erfahrung mit Gottesdiensten unter freiem Himmel gesammelt hat, obwohl die Technik erprobt ist und die Plastikstühle schon im Garten bereitstehen, sieht der Pastor dem Termin gespannt entgegen.

Die Stühle für den Gottesdienst auf dem Rasen stehen schon bereit. Quelle: Linda Tonn

„Das haben wir noch nie gemacht“, sagt Grossmann. „Wir müssen improvisieren.“ Vor allem, wenn das Wetter dann doch nicht so mitspielt wie gewünscht. „Wenn es regnet, müssten wir in die Kirche ausweichen“, sagt Backer. Doch dann könnten die Konfirmanden nur ganz wenige Familienmitglieder mitbringen – der Rest der Verwandtschaft müsste den Gottesdienst auf dem Bildschirm verfolgen. „Wir würden dann alles übertragen.“ Noch hoffen die Organisatoren auf gutes Wetter. Die Konfirmation sei ein wichtiger Tag für die Jugendlichen, so Borgert. „Sie haben sich ein schönes Fest verdient.“

Persönlicher Besuch fällt aus

Anderthalb Jahre lag haben sich die Jugendlichen jeweils einmal im Monat an einem Wochenende zum Unterricht getroffen und sich auf die Konfirmation vorbereitet. „Das ist eine intensive Zeit und bringt uns alle zusammen“, sagt Borgert. In Stephanus würden sowohl das sogenannte Wochenendmodell als auch regelmäßige wöchentliche Stunden für den Konfirmationsunterricht angeboten. „Wenn wir uns am Wochenende treffen, haben wir mehr Zeit, und es entstehen immer tolle Gespräche“, so die angehende Diakonin.

Eines wird bei der Konfirmation im September aber anders sein: „Sonst besuchen wir nach dem Gottesdienst jeden Konfirmanden bei seiner Feier“, sagt Grossmann. „Das geht in diesem Jahr nicht.“

Auch die evangelischen Gemeinden Schloß Ricklingen, Alt-Garbsen, Versöhnung Havelse und Willehadi sowie die Gemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld feiern ihre Konfirmationen im September. Einige von ihnen weichen auf die Marktkirche in Hannover aus. Die Silvanusgemeinde hat die Konfirmation auf Pfingsten 2021 verschoben.

Von Linda Tonn