Garbsen

München liegt in der Nähe von Garbsen? Und Hamburg überhaupt nicht in Deutschland? Die Mädchen und Jungen im Teenkreis der Stephanus-Kirchengemeinde kennen sich eigentlich ganz gut aus auf der Deutschlandkarte. Aber eine Stadt mit einem Schaumstoffpfeil zu markieren, ist dann doch etwas anderes. Ihre Treffen mit Diakonin Melanie Borgert und Diakon Tjedo Backer sind das allerdings auch.

Der Teenkreis wird zum Türöffner für Unentschlossene

Borgert und Backer wollen in der Konfirmandenarbeit andere Wege gehen. Denn die Zahl der Jugendlichen, die sich wie früher fast selbstverständlich zur Konfirmation anmelden, sinkt. Borgert und Backer müssen Überzeugungsarbeit leisten und legen die Schwelle zum Beispiel mit dem „Teenkreis“ bewusst tiefer.

Alle zwei Wochen verbringen Jugendliche in der Kirche eineinhalb Stunden Zeit miteinander. Einige von ihnen wie Lina, Hannah und Jonas wurden bereits konfirmiert. Andere haben mit dem Unterricht gerade erst begonnen – oder sind unentschlossen. Für die Konfirmation im Frühjahr 2023 hat der Unterricht Anfang September begonnen. Es sind einige Plätze frei geblieben.

„Wir bieten zwei Optionen an“, sagt Borgert. „Entweder kommen die Jugendlichen alle zwei Wochen am Dienstag oder einmal im Monat am Wochenende.“ Der Teenkreis ist ein ergänzendes Angebot, um mit der Kirchenarbeit weiterzumachen oder aber sie kennenzulernen.

Mit Auge und Einsatz: Melina (12) nimmt beim Erdkunde-Spiel Hamburg ins Visier, die Teamleiterinnen Lina (14, von links) und Patricia schauen mit Diakon Tjedo Backer gespannt zu. Quelle: Gert Deppe

Sitzen, beten, singen?

Lennart zum Beispiel wollte eigentlich gar nicht zum Konfirmandenunterricht. „Ich dachte, das ist wie Religion in der Schule“, sagt der Zwölfjährige. Neugierig war er trotzdem und hat die sogenannten Teentage mit Kanufahren, Kriminachmittag und Spielen mitgemacht. „Das macht echt viel Spaß“, sagt er heute. Lennart will unbedingt weitermachen. Wie auch Melina. „Am Anfang wusste ich nicht, was ich da soll“, gesteht die Zwölfjährige. Inzwischen geht sie gerne zu Teenkreis und Konfirmandenunterricht. „Ich will mehr über Gott und die vielen Könige in der Bibel erfahren und andere Jugendliche kennenlernen“, sagt sie.

Dass ihre Freundin Emely (12) ähnlich denkt, macht es natürlich leichter. Sie befürchtete, dass „Konfi-Unterricht wie Kirche ist: sitzen, beten, singen“. Schnell hat sie ganz andere Erfahrungen gemacht. Ganz besonders freut sie sich auf die Konfirmandenfreizeit. „KonFestival“ heißen diese gemeinsamen Fahrten bei Stephanus. Geplant sind pro Jahrgang zwei. „Ich erwarte, dass ich in meiner Konfizeit die Bibel und Gott näher kennenlerne“, sagt Emely. In ihrer Vorstellung ist Gott wie ein Engel.

Hannah, Lina und Jonas (alle 14) wurden im September in der Stephanuskirche konfirmiert und arbeiten weiter im Team von Diakon Tjedo Backer (links) und Diakonin Melanie Borgert (rechts) mit. Quelle: Gert Deppe

Eine Chance fürs Leben

„Die Zwölf- und 13-Jährigen haben oft viel mehr Tiefe als erwartet“, weiß Borgert. Sie seien neugierig und wollten viel wissen. „Wir führen immer wieder Gespräche und Diskussionen auf sehr hohem Niveau“, sagte die junge Frau. Und genau das wollen sie und Backer auch bedienen. Sie verstehen ihre Arbeit im Teenkreis und Konfirmandenunterricht als nachhaltigen Beitrag in der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen, sagen beide. Es sei nicht einfacher geworden, sie für die Konfirmation zu begeistern. Aber mit entsprechenden Angeboten und Inhalten könnten sie nach wie vor erreicht werden.

„Der Unterricht ist eine Chance für das ganze Leben, mit oder ohne Kirche“, sagt Borgert. Natürlich führen sie und Backer die Konfirmanden immer wieder in den kirchlichen Kontext zurück. Aber letztlich gehe es „um die Seele“, um Wertschätzung, Toleranz, Weitblick. Spiele wie das an ein TV-Format angelehnte „Städteschießen“ im Teenkreis gehören ebenso zu dem religionspädagogischen Konzept wie die Andachten zu Beginn. „Die Konzepte haben sich im Gegensatz zu früher in vielen Gemeinden verändert“, so Borgert.

Keinen Bezug zum Glauben

„Ich hatte vorher mit Gott gar nichts am Hut, seit der Konfirmation lebe ich mit ihm.“ Solche Sätze wie der von Lina bestätigen Borgert und Backer. Lina ist 14, arbeitet inzwischen im Jugendgottesdienstteam mit und will Teamleiterin werden. Hannah (14) hat ihren Entschluss nie bereut und erinnert sich ganz besonders gerne an die Konfirmandenfreizeit in Nordheide. „Sehr cool“, sagt sie. Jonas hatte zwar viele Jahre im Kirchenchor gesungen, „aber keinen Bezug zum Glauben“. Das hat sich nach Unterrichtsbeginn schnell geändert. „Das wurde immer besser, und ich bin Stück für Stück in die Teamarbeit eingestiegen.“ Seine Konfirmation behält er „als richtig tollen Tag in Erinnerung, an dem ich sehr aufgeregt war“. Emely übrigens hat beim Städteschießen ins Schwarze getroffen: Ihr Farbpfeil landet ziemlich genau in Königslutter.

Von Gert Deppe