Garbsen

Für Bürgermeister Claudio Provenzano war der Besuch der Sternsinger der St.-Raphael-Kirchengemeinde auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. „Ich war früher auch Sternsinger und finde es toll, dass ihr heute hier seid“, sagte er und bedankte sich bei Ana, Benita, Sophie und Fabian für ihr Engagement. Provenzano überreichte ihnen auch eine gut gefüllte Geschenktüte. Zuvor hatten sie den Segen gesprochen und den Segenstreifen über dem Eingang angebracht. Eingerahmt war der Besuch von Gesang und der Lesung entsprechender Texte. Gemeindemitglied Sabine Kubik begleitete die Sternsinger bei ihrem Rathausbesuch.

Mehr als einen Milliarde Euro gesammelt

„Wir kommen daher aus dem Morgenland“ und „Am Himmel strahlt ein Stern“ sangen die Sternsinger zur Gitarrenbegleitung von Ulrich Kropp und Bernd Gessner sowie mit stimmlicher Unterstützung von Pfarrer Christoph Lindner. Fabian kletterte anschließend – abgesichert vom Bürgermeister – auf eine Leiter und brachte den Segenstreifen mit dem Schriftzug 20*C+M+B+22 über dem Rathauseingang an. Provenzano steckte auch einige Scheine in die mitgebrachten goldenen Spendenboxen.

Die Sternsinger Ana (von links), Benita, Sophie und Fabian bringen den Segen ins Rathaus, Fabian bringt den Segenstreifen über dem Eingang an, Bürgermeister Claudio Provenzano sorgt für einen sicheren Stand. Quelle: Gert Deppe

„Gesund werden – Gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto dieses 64. Dreikönigssingens. Bei der weltweit größten Solidaritätsaktion ist mittlerweile weit über eine Milliarde Euro zusammengekommen. 2022 wollen die Sternsinger aus Garbsen auf die Gesundheitsversorgung von Mädchen und Jungen in Ghana, Ägypten und Südsudan aufmerksam machen und dafür Spenden sammeln. Die traditionellen Hausbesuche müssen zwar auch in diesem Jahr coronabedingt ausfallen, Andachten sollen diese aber wenigstens zum Teil ersetzen. Gespendet werden kann auch mittels Spendentütchen in den Kirchengemeinden oder einer Überweisung noch bis Mittwoch, 2. Februar.

Von Gert Deppe