Garbsen-Mitte

„Michael van Merwyk & Steve Baker featuring Martin Röttger & Jeff Walker“, heißt es im Programm beim Blues Evening. Damit stehen zwei Generationen europäischer Rootsmusik auf einer Bühne. Zu erleben sind sie am Freitag, 20. März, ab 20 Uhr in der Rathaushalle Garbsen.

Der gebürtige Londoner Steve Baker genießt seit Langem einen internationalen Ruf als innovativer und stilistisch vielseitiger Pionier an der Mundharmonika. Im Laufe seiner Karriere hat er mit vielen Künstlern zusammengearbeitet, darunter mit Tony Sheridan, Chris Jones und Dave Goodman. Auch als Studiomusiker hat Baker bei Hunderten von Aufnahmen für verschiedene Künstler mitgewirkt, darunter Achim Reichel, Hannes Wader oder Klaus Doldinger. Auch in Soundtracks in Film und Fernsehen ist er zu hören – unter anderem im Tatort und in Fatih Akins „Soul Kitchen“.

Unverwechselbarer Americana Euro Style

Michael van Merwyk ist Blues- und Roots-Sänger, Gitarrist und Songschreiber. Sein Americana Euro Style ist unverwechselbar, autodidaktisch und gefühlvoll. Der Musiker wurde zuletzt 2018 bei den German Blues Awards zum besten Blues-Sänger und besten Blues-Gitarristen Deutschlands gekürt.

Als Duo sind van Merwyk und Baker ein Erlebnis. Die beiden sind nicht nur außergewöhnliche Instrumentalisten, sondern auch Performer, Sänger und Songschreiber. Obwohl unverkennbar im Blues verwurzelt, decken die zwei Musiker ein breites stilistisches Spektrum ab und bewegen sich zwischen den verschiedenen Genres wie Fische im Wasser. Unterstützt werden die beiden von Martin Röttger am Schlagzeug und Jeff Walker am Bass.

Info: Beginn des Konzerts in der Rathaushalle ist am Freitag, 20. März, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten zum Preis von 12 Euro sind im Vorverkauf erhältlich im Tui ReiseCenter, Rote Reihe 19, in Berenbostel, im Bistrorante „Spazzo“, Rathausplatz 2, in Wulfs Bücherbörse im Shopping Plaza und im Kulturbüro im Rathaus Garbsen.

Von Gabriele Gerner