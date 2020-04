Osterwald

Große Freude in Osterwald: In die beiden vor einigen Jahren aufgestellten Nester am Asselweg und auf der Naturerlebniswiese ist je ein Storchenpaar eingezogen. Für beide Brutplätze ist es ein Erstbezug.

Im Frühjahr 2017 hatte die Osterwalder Kinderfeuerwehr das Nest am Asselweg auf dem Hof von Carsten Nordmeyer errichten lassen. Das Nest war eine Gemeinschaftsleistung – konstruiert hatten es Helmut Blasczyk und Heinrich Nädler, Tobias Murr und Landwirt Nordmeyer haben es auf dem Scheunendach angebracht. Dabei hatte die Garbsener Feuerwehr mit der Drehleiter geholfen.

Anzeige

„Vor ein paar Tagen haben wir beobachtet, wie sich die Vögel dort niedergelassen haben“, berichtet Winfried Rohn aus Osterwald. Bereits im vergangenen Jahr hätten Störche vorbeigeschaut, doch es sei bei der Besichtigung geblieben. „In diesem Jahr versuchte sogar ein Rivale, das Storchenpaar zu vertreiben. Doch das Paar kehrte zurück.“

Weitere HAZ+ Artikel

Zur Galerie Ein paar Jahre hat es gedauert, seit Kurzem sind die beiden neu aufgestellten Storchennester in Osterwald besetzt. Je ein Storchenpaar hat sich am Asselweg und auf der Naturerlebniswiese niedergelassen.

Störche vertreiben Störche

„Nun sieht es so aus, als beanspruchen die beiden Weißstörche dieses Nest für längere Zeit“, sagt Rohn. Denn es sei auch schon zu einer Paarung gekommen. „Endlich erfüllt sich der Wunsch der Jungen und Mädchen der Kinderfeuerwehr auf Störche in Osterwald“, sagt Ortsbrandmeister Frank Muhlert. „Schade, dass wir die ersten Bewohner des Nests wegen der Corona-Krise nicht alle gemeinsam beobachten können.“

Auch das Nest, das einige Osterwalder und die Stadt Garbsen 2018 auf der Naturerlebniswiese aufgestellt hatten, ist nun besetzt. „Im dritten Jahr hat es endlich geklappt“, sagt Hartmut Sprotte, Vorsitzender des Heimatvereins Osterwald. Ob es sich um die Störche handelt, die vom Nest am Asselweg vertrieben wurden, vermag er nicht zu sagen. Den Storchenbeauftragten der Region, Reinhard Löhmer, hat er aber schon über die Neuankömmlinge informiert.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz