Garbsen-Mitte

Die Straße An der Universität wird am Freitag, 11. Oktober, im Bereich des Produktionstechnischen Zentrums (PZH) voll gesperrt. Daher wird die Regiobus-Linie 404 von der Schönebecker Allee kommend die Haltestelle an diesem Tag nicht anfahren. Grund ist die Nacht des Maschinenbaus am neuen Campus der Leibniz Universität.

Eine Ersatzhaltestelle wird am Kreisel Schönebecker Allee/Havelser Straße eingerichtet. Wegen der Veranstaltung fährt die Linie 404 zusätzlich in beide Fahrtrichtungen zwischen 18 und 1 Uhr. Für Autos ist die Straße vor dem PZH zwischen den beiden neuen Kreiseln von Freitag, 9 Uhr, bis Sonnabend, 9 Uhr, gesperrt.

Von Jutta Grätz