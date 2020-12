Berenbostel

Zentimetertiefe Schlaglöcher und große Risse auf der Fahrbahn: Die Straße Auf dem Kronsberg gleicht schon seit einigen Jahren einer Holperstrecke. Nun soll die Hauptverkehrsader des Quartiers Berenbostel-Kronsberg umfassend saniert und dabei auch neu gestaltet werden. Das geht aus einem Vorschlag der Garbsener Stadtverwaltung hervor.

Die Fahrbahnschäden sollen nicht nur ausgebessert werden, zugleich soll auch die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer steigen. Die Planer wollen außerdem die sogenannte Aufenthaltsqualität erhöhen – mit Blick auf künftige Vorhaben wie etwa das Quartierszentrum an der Wilhelm-Reime-Straße. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 2,4 Millionen Euro – und damit rund doppelt so hoch wie bei den ersten Planungen aus dem Jahr 2016.

Engstelle: In Höhe des Barlachwegs ist auf der Straße Auf dem Kronsberg kein gleichzeitiges Passieren von zwei Fahrzeugen möglich. Quelle: Jutta Grätz

Anwohner planen mit

Anwohner, darunter auch Vertreter der Ratsschule, der DRK-Kita am Barlachweg sowie des Pflegeheims Cäcilienhofs haben bei den Entwürfen mitgeplant. Diese hat die Stadt auch mit dem ADFC und dem Verkehrsunternehmen Üstra abgestimmt. „Der Beteiligungsprozess wurde wegen der Corona-Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt und fand daher in kleinen Gruppen statt“, heißt es in der Beschlussvorlage, die ab Mitte Januar von den politischen Gremien diskutiert wird. Zum Auftakt berät die Nachbarschaftsversammlung voraussichtlich am 19. Januar, 17 Uhr, im Rathaus.

Beteiligte wie Planer bemängeln nicht nur den schlechten Zustand der Fahrbahn, sondern auch Engstellen. Busse, etwa die Linie 450 in Richtung Marienwerder, und Autos können nicht gleichzeitig aneinander vorbeifahren. Auch für Fußgänger und Radfahrer entstünden so unübersichtliche Situationen, die durch parkende Autos noch verschärft würden.

Die Planer kritisieren die mangelnde Verkehrssicherheit für Fußgänger. Gründe seien unter anderem die fehlende Barrierefreiheit in vielen Bereichen. Zudem gebe es wenige Möglichkeiten, die Straße zu überqueren, zudem sei die Sicht vielerorts wegen parkender Autos schlecht. Auch fehlen an mehreren Bushaltestellen taktile Systeme für blinde und sehbehinderte Menschen, die es diesen ermöglichen, sich sicherer und einfacher zu orientieren. Die Haltestelle in Höhe der Silvanus-Gemeinde sei bislang noch gar nicht barrierefrei.

Mehr Sicherheit für Fußgänger

Die Entwürfe des Planungsbüros sehen eine Neugestaltung der Straße und der benachbarten Bereiche vor, um die Übersichtlichkeit und Verkehrssicherheit zu erhöhen. Unterschiedliche Materialien auf der Fahrbahn sollen die Vorfahrtsregeln verdeutlichen und so zur Reduzierung der Geschwindigkeit beitragen. Die Fahrbahnbreiten von der Dorfstraße bis zum Slevogtweg sollen in drei Abschnitten so angepasst werden, dass „sie allen Verkehrsteilnehmern gerecht zu werden“, heißt es. Auf Höhe des Cäcilienhofs soll eine Verkehrsinsel gebaut werden. Pflanzstreifen, Bauminseln sowie Sitzgelegenheiten ergänzen den Vorschlag.

Auch der geplante Quartiersplatz soll bereits in die Entwürfe einbezogen werden. Dafür schlagen die Landschaftsarchitekten das Anpflanzen weitere Bäume vor, eingefasst von Beeten mit Gräsern und Stauden.

Am Eingang zum Quartier Berenbostel-Kronsberg soll der Kronsbergplatz entstehen. Quelle: Jutta Grätz

Kosten haben sich verdoppelt

Ursprünglich waren im Jahr 2016 etwa 860.000 Euro für die Erneuerung der Straße Auf dem Kronsberg angesetzt worden. 2019 wurde die Summe dann auf 1.232.000 Euro aufgestockt. Dass die Verwaltung aktuell mit rund 2,4 Millionen Euro kalkuliere, habe mehrere Gründe: Zum einen würden die Kosten im Straßenbau um jährlich bis zu 15 Prozent steigen zum anderen. Zum anderen sei der Fläche mit 10.000 Quadratmetern nun deutlich größer als bei früheren Berechnungen, so die Planer – sie umfasse nun auch den Quartiersplatz.

Für die Finanzierung des Vorhabens schlägt die Stadtverwaltung Umschichtungen im Etat vor: Für die Gestaltung des Kronsbergplatzes am Eingang zum Quartier seien etwa 715.00 Euro vorgesehen gewesen – das Areal sei aber gleich in den Straßenumbau einbezogen worden.

Für die Umgestaltung der Straße soll auch ein Teil der ursprünglich zur Gestaltung des Wohnumfelds privater Eigentümer reservierten Zuschüsse (391.000 Euro) fließen. Das Wohnungsunternehmen Vonovia hatte dafür Fördergeld in Anspruch genommen, Investitionen weiterer Eigentümer seien aber nicht zu erwarten, so die Verwaltung. Ein Teil solle daher für die Neugestaltung der Straße Auf dem Kronsberg verwendet werden. Auch beim Projekt Spielplatz Corinthstraße und dem Unterstand für Jugendliche am neuen Bolzplatz sei das bereitgestellte Geld nicht komplett benötigt worden, es könnte nun umgewidmet werden.

Von Jutta Grätz