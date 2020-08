Auf der Horst

Die Straße Auf der Horst ist nach einem Wasserrohrbruch an der Ecke zum Saturnring noch bis voraussichtlich Mittwoch in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der eigentliche Vorfall hat sich bereits in der Nacht zu Sonntag ereignet, sagte Sebastian Kratz, stellvertretender Geschäftsführer des zuständigen Wasserverbands Garbsen-Neustadt (WVGN), am Montagmorgen. Ursache sei ein geplatztes Rohr gewesen.

Tausende Liter Wasser strömen heraus

„Es handelt sich dabei um eine sogenannte Asbestzement-Leitung“, sagte Kratz. Dieses Material sei in den Sechzigerjahren standardmäßig verwendet worden und befinde sich nun zwangsläufig an vielen Stellen am Ende seiner Lebensdauer. „Wenn diese Rohre reißen, entstehen leider nicht nur kleine Löcher“, sagte Kratz. So sei es auch an der Stelle im Stadtteil Auf der Horst gewesen. Aus einem etwa einen Meter langen Riss strömten Tausende Liter Wasser aus dem Erdreich.

An dieser Stelle war ein Rohr auf etwa einem Meter Länge gerissen. Quelle: Gerko Naumann

Das hatte Folgen für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer, sagte Kratz. Zum einen sei die Wasserversorgung für etwa 120 bis 150 Menschen in mehreren Mehrfamilienhäusern im Stadtteil vorübergehend nicht gewährleistet gewesen. „Unsere Leute haben noch in der Nacht mit der Reparatur begonnen und hatten das bis etwa 4 Uhr am Sonntag behoben“, berichtete Kratz. Noch dramatischer sei aber die Situation für die viel befahrene Straße gewesen, so der stellvertretende Geschäftsführer des WVGN.

Autofahrer müssen Umleitung folgen

„Das kann hochgefährlich werden, wenn die Straße von den Wassermassen unterspült wird und einbricht“, sagte Kratz. Bei einem ähnlichen Fall nach einem Wasserrohrbruch in München sei etwa ein gesamter Bus in einem Loch in der Straße verschwunden. Um so etwas in Garbsen zu verhindern, sei die Straße sofort weiträumig gesperrt worden. Autofahrer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen.

Die Straße Auf der Horst ist gesperrt, Autofahrer müssen den Bereich umfahren. Quelle: Gerko Naumann

Darauf hatten sich am Montagmorgen offenbar noch nicht alle Verkehrsteilnehmer eingestellt. Sowohl ein Rettungswagen inklusive Notarzt-Fahrzeug als auch ein Linienbus wendeten vor der Baustelle. Die Üstra hat indes beim Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gegeben, dass die Busse der Linie 420 vorübergehend nicht die Haltestellen Sperberhorst, Talkamp und Herkuleshof anfahren.

Bis spätestens Mittwoch sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, kündigte Kratz an. Dabei sind neben dem Wasserverband auch Experten für den Tief- und Straßenbau im Einsatz. Zunächst wurde auf einer Länge von etwa zwei Metern das defekte Rohr ausgetauscht. Weil die Straße aber ohnehin schon offen gewesen sei, hätten die Fachleute gleich ein zweites, neues Rohr daneben verlegt, sagte Kratz. Darüber sollen die Anwohner demnächst ihr Trinkwasser beziehen. In einem letzten Schritt soll die Tragschicht, also die Oberfläche der Straße erneuert werden.

Bürgermeister kritisieren Wasserverband

Der Wasserverband beliefert etwa 115.000 Haushalte mit Trinkwasser, die meisten davon in Garbsen und Neustadt. Im Juni sahen sich die Verantwortlichen der Kritik der Bürgermeister der beiden Städte ausgesetzt. Christian Grahl ( CDU, Garbsen) und Dominic Herbst (Grüne, Neustadt) bemängelten unter anderem den steigenden Trinkwasserpreis. Außerdem wiesen sie darauf hin, dass viele Kilometer der Leitungen marode seien und sich deren Sanierung verzögere. WVGN-Geschäftsführer Stephan Schumüller reagierte überrascht auf die Kritik und versicherte: „Wir sind ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen, die Situation ist so gut wie noch nie.“

Zuletzt hatte der Verband seine Kunden Anfang August zum wiederholten Mal zum Wassersparen aufgerufen. Wegen der anhaltenden Trockenheit und des gestiegenen Verbrauchs drohten ansonsten Engpässe bei der Trinkwasserversorgung. Die hatten im Sommer 2019 dazu geführt, dass die Menschen im Versorgungsgebiet ihre Autos nicht mehr waschen und ihre Pools nicht mehr mit Wasser füllen durften.

Von Gerko Naumann