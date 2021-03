Garbsen-Mitte

Studierende in Corona-Zeiten – gibt es sie überhaupt noch? Der erst im September 2019 eröffnete Maschinenbau-Campus in Garbsen ist seit Monaten wie leer gefegt. Onlinelehre statt praxisorientierter Arbeit in Laboren gehört bereits seit dem ersten Lockdown vor fast einem Jahr zum Alltag für die Maschinenbaustudierenden der Leibniz-Universität Hannover.

„Ich bin grundsätzlich Optimist und komme mit dem Onlinestudium gut zurecht“, sagt Felix Schäfer. Der 21-Jährige ist im fünften Bachelor-Semester Maschinenbau in Garbsen. „Bei inhaltlichen Fragen und Problemen im Studium können wir eine virtuelle Sprechstunde der Dozenten nutzen“, so der Student, der sich aktuell auf seine Prüfungen vorbereitet.

Persönlicher Austausch fehlt

Wegen des Lockdowns wurden die Klausuren um einen Monat in den März und April verschoben. „Natürlich fehlt der persönliche Austausch mit den Kommilitonen“, meint Schäfer. Er habe täglich mit Freunden in der Mensa gegessen. Auch Angebote wie den Hochschulsport vermisst der Nordstädter, der im Mai mit seiner Bachelorarbeit beginnen will.

Von der öffentlichen Diskussion ist Schäfer enttäuscht. „Über Schulen wird beispielsweise viel geredet, die Schwierigkeiten von Studierenden werden jedoch nur wenig thematisiert.“ Zumindest finanziell habe er keine Einschränkungen, so der Student. Er werde von seinen Eltern unterstützt und könne weiter seinem Job als studentische Hilfskraft an der Fakultät nachgehen.

Sorgen um die Zukunft

Dort arbeitet er auch mit seiner Kommilitonin Melis Arslan zusammen. Sie sind im Leibniz-Lab für die Schülerwerbung zuständig. „Auch aktuell sind wir im Austausch mit den Schulen, aber die Organisation und die Übungen finden online statt“, sagt sie. Die 20-Jährige studiert ebenfalls im fünften Semester Maschinenbau. Sie mache sich Sorgen, wie es für sie nach dem Bachelor weitergehe und ob der Übergang in den angestrebten Master reibungslos klappt, sagt sie.

Dabei kommt ihr die von der Bundesregierung beschlossene Verlängerung der Regelstudienzeit entgegen, die für den Bachelor ein siebtes Semester vorsieht. Allerdings wünscht sie sich auch mehr Klarheit darüber, wie eine Rückkehr in den normalen Uni-Alltag aussehen könnte.

Derzeit ist der Campus Maschinenbau wie leer gefegt. Quelle: Torben Ritzinger

Masterarbeit verspätet angemeldet

Während Melis Arslan gelegentlich noch zu ihrer Familie im ostwestfälischen Löhne fahren kann, fällt der Heimatbesuch für Manmeet Singh durch Corona komplett weg. Singh stammt aus Kapurthala im Nordwesten Indiens und ist erst aufgrund des Masterstudiums 2017 in die Region Hannover gekommen. „Ich wüsste nicht, ob ich so schnell zurückkehren dürfte“, sagt der 27-Jährige.

Derzeit schreibt er an seiner Masterarbeit im Bereich optische Technologien. Aufgrund verschobener Prüfungen konnte er seine Arbeit erst verspätet anmelden und hängt deshalb noch ein Semester dran. „Ich hoffe, im April fertigzuwerden“, sagt Singh. Wenn er für den praktischen Teil allein im Labor steht, fehle ihm oft die emotionale Unterstützung von Kommilitonen, sagt er. Singh hofft deshalb, dass das Leben bald auf den Campus zurückkehren kann, denn er hat noch viel vor. „Ich würde gerne im Sommer meine Doktorarbeit beginnen und in Hannover als Wissenschaftler arbeiten.“

Fachschaft kritisiert Wegfall der Praxisanteile

Marcel Höfig von der Fachschaft Maschinenbau kritisiert, dass die Kontaktbeschränkungen die Arbeit im Labor und in den Tutorien einschränken würden. Zwar funktioniere die Onlinelehre gut, und auch der Umstieg auf digitale Klausuren sei gelungen. „Lerngruppen zu finden ist aber vor allem für die Erstsemester schwer“, sagt Höfig.

Studiendekan Matthias Becker hat Verständnis für den Frust und die Enttäuschung der Studierenden. Ein Maschinenbaustudium nur in der Onlinelehre sei nicht möglich. „Eine Brücke zu bauen, die auch hält, funktioniert nicht nur durch Theorie“, so Becker. Auch deshalb sei er froh gewesen, dass bis zum November sowohl Kleingruppen vor Ort als auch Vorlesungen in Distanzlehre angeboten wurden. Auch die Erstsemester konnten im Herbst persönlich begrüßt werden.

40 Prozent weniger Einschreibungen

Allerdings ist die Zahl der Einschreibungen zum Wintersemester 2020/2021 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 40 Prozent zurückgegangen. Dies habe auch mit fehlender Einreisemöglichkeiten von ausländischen Studierenden und dem weggefallenen Abiturjahrgang zu tun, sagt Lisa Lotte Schneider, Leiterin des Studiendekanats. „Wir rechnen mit einer Normalisierung der Zahlen zum nächsten Wintersemester.“

Von Torben Ritzinger