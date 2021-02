Horst/Garbsen-Mitte

In Horst hat sich eine Bürgerinitiative mit dem schönen Namen Dorfliebe gegründet. Die Anwohnerinnen und Anwohner um Initiatorin Kimberly Truman haben Unterschriften gesammelt, weil sie gegen die von der Stadt geplanten Zufahrtsstraßen zum geplanten Baugebiet Im Stühe sind. Herausgekommen ist eine Liste mit exakt 222 Namen.

Liste landet coronagerecht im Briefkasten

„Es war gar nicht so einfach, trotz Eis und Schnee und Corona an die Unterschriften zu gelangen. Dabei haben wir ganz schön kalte Füße bekommen“, sagt Truman. Die Liste haben die Beteiligten am Donnerstag – wie zuvor mit Bürgermeister Christian Grahl verabredet – nicht persönlich übergeben. „Wir haben sie coronagerecht in den Briefkasten der Stadtverwaltung gesteckt“, berichtet Truman.

Die wichtigste Forderung der Horster ist, dass die Zufahrt zum Baugebiet nicht durch die vorhandenen kleinen Anliegerstraßen führt. Stattdessen soll eine neuen Straße von der K 332 (nach Schloß Ricklingen) über einen heutigen Feldweg um die Siedlung am Kahlen Berg herum bis zum Stühe gebaut werden. „Nun hoffen wir auf eine weise Entscheidung seitens der Stadtverwaltung sowie der Politik“, sagt Truman.

Von Gerko Naumann