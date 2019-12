Garbsen-Mitte

Das Nord-West-Zentrum in Garbsen-Mitte ist noch mitten im Umbau, doch schon jetzt kündigt sich der erste neue Mieter an: Im Frühjahr 2020 wird das Unternehmen TK Maxx – bekannt für Kleidung, Taschen, Kosmetik, Schuhe und Dekorationsartikel mit hohen Rabatten – seinen Store eröffnen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Schnäppchenjäger werden auf 1.500 Quadratmeter Marken und Designer-Labels finden, heißt es von dem Unternehmen.

35 Mitarbeiter in Garbsen

35 Mitarbeiter sollen in der Filiale in Garbsen eingestellt werden. Die Discountkette TK Maxx nennt sich selbst ein „Off-Price-Unternehmen“. Das Konzept sieht eigenen Angaben zufolge vor, dem Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Das bedeutet auch, dass sehr teuere Produkte mit Rabatten von bis zu 60 Prozent angeboten werden. In Deutschland betreibt TK Maxx derzeit 148 Filialen, darunter auch in Hannover, Hameln und Braunschweig.

Für mehr als 10 Millionen Euro wird das Nord-West-Zentrum derzeit von einem Investor aus Bergisch-Gladbach umgebaut. Als größter Mieter bleibt der Real-Markt erhalten. TK Maxx, die Drogeriekette dm und ein Siemes-Schuhcenter ziehen in den ehemaligen Getränkemarkt ein.

So soll das Nord-West-Zentrum nach dem Umbau aussehen. Quelle: Gerko Naumann

Ernsting’s Family hat umgebaut

Die Bekleidungsketten Ernsting’s Family und KiK werden im Nord-West-Zentrum bleiben. Die Filiale von Ernsting’s Family ist bereits umgebaut und hat jetzt auf rund 255 Quadratmetern Fläche eröffnet.

In den Plänen des Investors ist außerdem vorgesehen, 75 neue Fahrrad-Parkplätze zu bauen. Für Autos stehen auch nach dem Umbau etwa 770 Parkplätze bereit. Die größte Veränderung ist an der Fassade des Gebäudes vorgesehen: Die in die Jahre gekommenen Braun- und Grautöne werden verschwinden. Stattdessen haben sich die Planer für eine sogenannte Streckmetallfassade entschieden – und für die Farbe Gold.

