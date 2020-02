Garbsen-Mitte

Der Eröffnungstermin für die Filiale von TK Maxx im umgebauten Nord-West-Zentrum steht fest: Am Donnerstag, 5. März, öffnet das Unternehmen um 9 Uhr die Türen zu der 1500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche. Schnäppchenjäger werden dort Marken und Designer-Labels finden – zum Teil bis zu 60 Prozent reduziert.

35 Mitarbeiter sollen in der Filiale in Garbsen eingestellt werden. In Deutschland betreibt TK Maxx derzeit 148 Filialen, darunter in Hannover, Hameln und Braunschweig.

Investor gibt mehr als 10 Millionen Euro aus

Für mehr als 10 Millionen Euro wird das Nord-West-Zentrum derzeit von einem Investor aus Bergisch Gladbach umgebaut. Als größter Mieter bleibt der – bereits umgestaltete – Real-Markt erhalten. TK Maxx, die Drogeriekette dm (Eröffnung am 5. März) und ein Siemes-Schuhcenter (27. Februar) ziehen in den ehemaligen Getränkemarkt ein.

Zur Galerie Die neue, goldene Fassade am Nord-West-Zentrum in Garbsen ist schon gut zu erkennen. Derzeit sind Arbeiter mit dem Feinschliff an den Läden beschäftigt, die dort bald eröffnen.

