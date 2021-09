Stelingen

„Oh, ist das viel!“ Anna kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. So anstrengend hat sich die Sechsjährige ihren Spaziergang mit Oma Annette nun wirklich nicht vorgestellt. Aber Anna muss sich alle paar Meter bücken. Und von Spaziergang hat Annette Scharmann ihrer Enkelin auch gar nichts erzählt. Vielmehr vom Plogging. Seit Kurzem bietet der TSV Stelingen diesen Outdoorsport an – und stößt damit auf großes Interesse. Aber was ist Plogging überhaupt?

Die kurze Antwort lautet: Es ist quasi Walken beziehungsweise Joggen und gleichzeitig Müll aufsammeln. Das Verb „plocka“ kommt ebenso aus Schweden wie die neue Natursportart selbst und bedeutet „pflücken“. 2016 begann Erik Ahlström in der schwedischen Hauptstadt Stockholm damit, den zunehmenden Müll in der Landschaft aufzusammeln und entsprechend zu entsorgen. Schnell hat sich aus dieser Initiative eine Bewegung entwickelt – die Verbindung von gesunder Bewegung und sozialem Engagement scheint einen Nerv der Zeit getroffen zu haben.

Fünf Frauen beim Probeplogging

Zum Beispiel bei Elke Busboom und ihrer Gymnastikgruppe des TSV Stelingen. Die Übungsleiterin ist durch einen gemeinsamen Aufruf des Niedersächsischen Turnerbunds (NTB) und des Landessportbunds (LSB) auf den neuen Sport aufmerksam geworden. Sie haben empfohlen, in Zeiten von Corona und den damit verbundenen unsicheren Hallenbelegungen verstärkt Sportangebote im Freien anzubieten. Da musste Busboom, die seit 2010 die Sparte Gymnastik beim TSV leitet, nicht lange überlegen.

Die sechsjährige Anna findet sogar eine Schuheinlage und sortiert sie in den entsprechenden Beutel. Quelle: Gert Deppe

Gleich fünf Frauen kamen zum Probeplogging in den Sommerferien, inzwischen sind es schon neun. „Wir treffen uns immer mittwochs um 15.30 Uhr und sind dann etwa eine Stunde und rund sieben Kilometer unterwegs“, sagt die 60-Jährige. Der frühe Termin sei nicht für alle realisierbar, ab März, wenn es wieder länger hell ist, sei ein späterer Beginn geplant. Busboom ist eine überzeugte Ploggerin. „Durch das Bücken, Aufheben und Aufrichten werden viel mehr Muskelgruppen beansprucht als nur beim Walken oder Joggen“, sagt sie. Bevor sie loslaufen, bekommen alle Frauen zum Schutz Plastikhandschuhe und eine Mülltüte.

Auch Dehnen und Kräftigung

Die Übungsleiterin baut in ihre wöchentlichen Ploggingrunden auch noch Elemente der Muskelkräftigung sowie des Dehnens ein. Außerdem hält sie ihre Mitstreiterinnen mit Denkaufgaben auf Trab. „Das heißt dann Brainwalking und wird ebenfalls sehr empfohlen.“ Die Kombination von Bewegungs- und Denksport halte das Gehirn nachgewiesenermaßen fit und leistungsfähig. Und so müssen die TSV-Ploggerinnen auch noch regelmäßig Rätsel lösen, Städtenamen raten oder „Ich packe meinen Koffer“ spielen.

„Eine tolle Idee, sich zu bewegen und gleich noch den Wald zu säubern“, sagt Giesela Böckenhauer. Tina Zimmer pflichtet ihr bei und ergänzt: „Es stört uns, dass der Müll immer mehr wird.“ Aber die Dorfgemeinschaft in Stelingen halte zusammen. Und Annette Scharmann ist überzeugt, dass die Menschen, gerade auch die jüngeren, für diese Problematik sensibilisiert werden müssten. Als sie ihrer Enkeltochter Anna davon erzählte, wollte diese auch gleich mal mitkommen.

Nicht nur Beine: Beim Plogging bücken sich die Sportler ziemlich oft – das kräftigt und mobilisiert den gesamten Bewegungsapparat zugleich. Quelle: Gert Deppe

Aufmerksam machen und anregen

„Am besten ist es, wenn wir von Spaziergängern angesprochen werden und Nachahmer finden“, sagt Übungsleiterin Busboom. Denn das sei schließlich auch ein Aspekt beim Plogging: die Mitmenschen auf diese Problematik aufmerksam zu machen und sie anzuregen, auch selbst einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. An diesem Nachmittag sind die Mülltüten schnell gefüllt. Die Frauen trennen den Abfall gleich beim Sammeln, einen Tag später entsorgt Busboom ihn über die wöchentliche Abfuhr. „Es ist wirklich erstaunlich, was da jede Woche so zusammenkommt!“

Anna hat zum Beispiel auch eine Schuheinlage gefunden. Die Erstklässlerin hat fleißig mitgeholfen und ist nach der Runde über Heitlingen und das Gut Heitlingen zurück zum Vereinsheim bestimmt auch ein bisschen stolz. Und wird in der Schule am nächsten Tag von dem ungewöhnlichen „Spaziergang mit Oma“ erzählen.

Ziemlich voll nach kurzer Zeit: Die Plogging-Gruppe des TSV Stelingen hat schon beim ersten Zwischenstopp nach nicht einmal einem Kilometer jede Menge Müll aufgesammelt. Quelle: Gert Deppe

Wer sich für das neue Outdoorangebot des TSV Stelingen interessiert, kann mittwochs um 15.30 Uhr zum Vereinsheim, Forstweg 10, in Stelingen kommen. Weitere Auskünfte erteilt Elke Busboom unter Telefon (0160) 1507663.

Von Gert Deppe