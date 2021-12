Berenbostel

In zwei Mehrfamilienhäusern in Berenbostel sind vor und während der Weihnachtstage erneut Keller aufgebrochen worden. Die Polizei hat fünf neue Fälle aufgenommen.

Der oder die Täter öffneten zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, drei Keller in einem Mehrfamilienhaus am Birkenweg. Ob und was entwendet worden ist, steht noch nicht fest, weil die Polizei die Mieter noch nicht befragen konnte.

Täter kommt auch zu Weihnachten

Zwischen Heiligabend, 16 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr, wurden zwei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Hermann-Löns-Straße aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei fehlen Werkzeuge in einem Wert von 3500 Euro.

Die Polizei rät dringend dazu, Haustüren verriegelt zu halten, nur bekannte Personen ins Haus zu lassen und die Polizeiinspektion unter (05131) 7014515 anzurufen, sobald jemand etwas verdächtiges beobachtet.

Von Markus Holz