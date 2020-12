Garbsen-Mitte

Mehrere Male sind in den vergangenen Tagen am Seeweg geparkte Autos beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Zeit vom 23. Dezember, 19 Uhr, bis 24. Dezember, 11.15 Uhr, die Windschutzscheibe eines Hyundai mit einem größeren Stein eingeworfen. Die Scheibe und auch die Motorhaube des Pkw wurden dabei beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Am 25. Dezember warf ein unbekannte Täter zwischen 22 und 23 Uhr eine Flasche gegen die Heckscheibe eines geparkten BMW. Dadurch entstand ein Schaden von 800 Euro.

Anzeige

Eine weitere Geschädigte teilte am 26. Dezember mit, dass die Heckscheibe ihr VW Up, den sie an der Berenbosteler Straße geparkt hatte, am 24. Dezember, in der Zeit von 13 bis 19 Uhr eingeschlagen worden war. Der Schaden beträgt in diesem Fall etwa 200 Euro.

Da sich die Tatorte in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, geht die Polizei Garbsen von einem Zusammenhang der Taten aus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 zu melden.

Diebstahl aus Pkw

Nicht im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen steht ein Diebstahl aus einem geparkten Pkw am Friedhof in Auf der Horst. Angaben zufolge hatte ein unbekannter Täter am 24. Dezember zwischen 15.35 und 15.50 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen. Während sich der Geschädigte auf dem Friedhof befand, wurde sein Rucksack mit dem Portemonnaie gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro.

Von Linda Tonn