Garbsen

Die städtische Freiwilligenagentur und die ehrenamtlichen Helfer der Garbsener Tafel organisieren für Sonnabend, 11. April, von 11 bis 14 Uhr eine Lebensmittel-Spendenaktion an der Ausgabestelle an der Skorpiongasse 33. Das Angebot richtet sich an alle Berechtigten der Tafel-Gruppen A + B mit gültigem Tafelausweis, der mitzubringen ist.

„Bei der Ausgabe am Sonnabend vor Ostern handelt es sich um eine einmalige Aktion, um den Zeitraum der Schließung während der Corona-Krise zu überbrücken“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Die Garbsener Integrationslotsen unterstützen das Projekt.

„Um das gesundheitliche Risiko für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten, geben die Ehrenamtlichen fertig gepackte Beutel mit jeweils identischem Inhalt kontaktlos durch die Ladentür der Tafel an die Berechtigten aus“, sagt Irvin. Dank zahlreicher Spenden von Privatpersonen und Unternehmen wurden bereits 200 Tüten mit Lebensmitteln gepackt. Weitere 50 Tüten sollen noch gefüllt werden.

Spenden können am 9. April kontaktlos in Körbe gelegt werden

Die Garbsener sind daher aufgerufen, Lebensmittel wie haltbare Milch, Zucker, Aufbackbrötchen, Brot, Eier, Äpfel, Salatgurken, Tomaten, Butter oder Käse zu spenden. Diese Lebensmittel können am Donnerstag, 9. April, von 11 bis 14 Uhr kontaktlos an der Anlieferrampe der Tafel in bereitgestellte Körbe gelegt werden.

„Für die Ausgabe der Spenden am 11. April ist unbedingt zu beachten, dass die Regeln des Kontaktverbotes eingehalten werden“, betont Irvin. Der Zugang zur Lebensmittelausgabe ist nur über die Breite Riede möglich. Dort ist ein Wartebereich eingerichtet, der für den nötigen Abstand sorgt.

Fragen zu der Aktion beantwortet Sabrina Jankowski von der Freiwilligenagentur unter Telefon (05131) 707574.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz