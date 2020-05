Auf der Horst

Das ist eine gute Nachricht für viele Garbsener in der Corona-Krise: Die Tafel will ihre Ausgabestelle an der Skorpiongasse im Stadtteil Auf der Horst wieder öffnen. Die regelmäßigen Ausgaben sollen am Mittwoch, 13. Mai, wieder beginnen.

Bei dem Neustart drohen allerdings Probleme, sagt Klaus Bertram, Leiter der Garbsener Außenstelle der Hannöverschen Tafel. „Wir rechnen mit weniger Spenden aus den Supermärkten als vor der Corona-Krise“, sagt er. Deshalb bittet er die Garbsener Bürger um Mithilfe und Lebensmittelspenden.

Spenden können am 9. Mai abgegeben werden

Die können am Sonnabend, 9. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr in Körbe an der Ausgabestelle der Tafel gelegt werden. Außer haltbaren Lebensmitteln freuen sich die Tafel-Helfer vor allem über frisches Obst und Gemüse, sagt Bertram.

Von Gerko Naumann