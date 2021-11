Garbsen

Der Countdown bis Heiligabend läuft – es sind nur noch fast fünf Wochen bis zum Fest. Und der Tannenbaumverkauf in Garbsen hat bereits begonnen. Ab sofort bietet etwa der Baumarkt Hornbach an der B6 Tannenbäume an. Die Baumschule von Peter Nötel hält ab dem ersten Advent, also ab Sonntag, 28. November, Tannen bereit, unter anderem am Festplatz in Marienwerder an der Garbsener Landstraße und auf der Plantage zwischen Stöcken und Stelingen an der Stelinger Straße. Dort können die Kundinnen und Kunden ihren Weihnachtsbaum auch selbst fällen.

Und auch an den Verkaufsständen von Landwirt Carsten Bolte am Planetencenter im Stadtteil Auf der Horst und am Dorfplatz in Berenbostel werden Kunden fündig: ab Dienstag, 7. Dezember. Angeboten werden Tannen in allen Größen, im Topf oder ohne.

Spendenaktion bei Möbel Hesse unterstützt Clinic Clowns

Bei Möbel Hesse an der B6 startet der Verkauf am Mittwoch, 24. November. In diesem Jahr bietet das Einrichtungshaus Nordmannedeltannen an ab rund 1,75 Metern und bis zu einer Höhe von 2,50 Metern. Beim Kauf einer Tanne zum Preis von 35 Euro erhalten die Kunden einen Warengutschein im Wert von 20 Euro. Dieser kann bei einem der nächsten Einkäufe eingelöst werden, und zwar vom 3. Januar bis zum 31. März 2022. Der Verkauf vor dem Haupteingang des Möbelhauses an der Robert-Hesse-Straße 3 ist montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 19 Uhr, geöffnet.

Besucher des Tannenbaumverkaufs bei Möbel Hesse können auch für das bekannte Projekt der Clinic Clowns spenden. Diese bringen Kinder in Krankenhäusern der Region Hannover zum Lachen. Quelle: Privat

Wie in den vergangenen Jahren werden beim Verkauf der Bäume Spenden für das Projekt Clinic Clowns gesammelt – das sind Ehrenamtliche, die als Clowns verkleidet Kinder in Krankenhäuser besuchen. Der Verein ist seit 20 Jahren in neun Kinderkliniken in Hannover und der Region aktiv.

Lesen Sie auch Garbsenerin muntert als Clinic Clown jetzt online auf

„Die Clinic Clowns sind eine willkommene und wichtige Abwechslung für die jungen Patienten, um auch in schwierigen Zeiten, und oft weit weg vom eigenen Zuhause, einmal lachen zu können“, sagt Robert Andreas Hesse, Inhaber des Einrichtungshauses in Berenbostel. „Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit unserer Tannenbaumaktion auf das Fest einzustimmen und gleichzeitig diese ebenso wichtige wie etablierte Initiative zu unterstützen.“

Noch weitere Weihnachtsbaumverkaufsstellen werden in den nächsten Wochen voraussichtlich dazukommen. Vergangenes Jahr gab es Bäume auch an der HEM-Tankstelle an der B6, am Nord-West-Zentrum und beim Obi-Markt Garbsen.

Von Simon Polreich