Es sind nur noch knapp fünf Wochen bis zum Weihnachtsfest – deshalb startet Möbel Hesse in Berenbostel mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen. Ab Mittwoch, 25. November, werden Nordmann-Edeltannen bis zu einer Höhe von 2,25 Meter angeboten. Der Verkauf am Haupteingang des Hauses an der Robert-Hesse-Straße 3 ist montags bis sonnabends von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Spende für Clinic Clowns

Beim Kauf einer Tanne zum Preis von 35 Euro erhält der Kunde einen Warengutschein im Wert von 20 Euro. Erneut werden beim Verkauf der Bäume Spenden für das Projekt Clinic Clowns gesammelt – das sind Ehrenamtliche, die als Clowns verkleidet Kinder in Krankenhäuser besuchen. Der Verein ist seit mehr als 15 Jahren in neun Kinderkliniken in Hannover und der Region aktiv.

„Mehr denn je freuen wir uns in diesem Jahr auf eine besinnliche Weihnachtszeit“, sagt Robert Andreas Hesse, Inhaber des Einrichtungshauses. „Und darauf, unsere Kunden mit der Tannenbaumaktion auf das Fest einzustimmen und gleichzeitig diese ebenso wichtige wie etablierte Initiative zu unterstützen.“

