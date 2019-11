Berenbostel

Es sind nur noch knapp vier Wochen bis zum Weihnachtsfest. Doch während viele Verkaufsstellen von Tannenbäumen erst im Dezember eröffnen, beginnt der Weihnachtsbaumverkauf bei Möbel Hesse in Berenbostel schon am Mittwoch, 27. November. Auch in diesem Jahr bietet das Einrichtungshaus Nordmann-Edeltannen bis zu einer Höhe von 2,25 Meter an. Der Verkauf am Haupteingang des Hauses an der Robert-Hesse-Straße 3 ist montags bis sonnabends von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Beim Kauf einer Tanne zum Preis von 35 Euro erhält der Kunde zusätzlich einen Warengutschein im Wert von 20 Euro. Dieser kann beim nächsten Einkauf in dem Einrichtungshaus eingelöst werden. Auch in diesem Jahr werden beim Verkauf Spenden für das Projekt Clinic Clowns gesammelt – das sind Ehrenamtliche, die als Clowns verkleidet Kinder in Krankenhäuser besuchen.

Von Jutta Grätz