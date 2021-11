Garbsen-Mitte

21 Mitarbeiter, ein Team von 50 Freien, 16 Tanzlehrer, vier Säle, exakt 1350 Quadratmeter Fläche: Unternehmer Jens Kressler ist der Mann der Zahlen im Familienunternehmen Kressler. Tanzcentrum Kressler, das steht aber für Leidenschaft für das Tanzen – und Erinnerungen an Musicals wie „Lakaschonia“, „Bärenfieber“ und „Leos Bar“ – mit Choreografie, Dekorationen und Kostümen in Perfektion aus der Hand und Feder seiner Ehefrau Martina. Nun feiert das Familienunternehmen sein 25-jähriges Bestehen in Garbsen – und geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft.

Unvergessen ist auch ihr Tanz spontan kreiert zum Song „Sweat (A La La La La Long)“ von Inner Circle. Der hat Garbsen 2016 den Sieg bei der Stadtwette bei der NDR-Sommertour auf dem Rathausplatz gebracht. Unvergessen sind Sommerfeste auf dem Dachgarten des Shopping Plazas, Hunderte Abschlussbälle, Silvesterpartys und Tanzshows. Und deutsche Meister, Worldcup-Sieger und WM-Finalisten: Denn die Tänzer des Tanzcentrums Kressler gehören zu den Besten in Deutschland und darüber hinaus. 

Zur Galerie Tanzschule, Eventlocation, Familienunternehmen: Seit 25 Jahren bewegen Martina und Jens Kressler samt Team die Garbsener im Shopping Plaza. Mit ihren Söhnen Manuel und Julian steht die nächste Generation bereit.

Ob Walzer und Discofox, Salsa und Tango, Hip-Hop und Kindertanz: Es mögen mehr als 35.000 Menschen sein, die seit 1996 bei Kressler das Tanzen gelernt haben, und gesellschaftlichen Schliff. „Einer der markantesten Schritte unserer Unternehmensgeschichte war der Umbau 2014“, erinnert sich Jens Kressler (63). Für einen hohen Betrag hatte das Unternehmerpaar die Einrichtung umgekrempelt, Wände versetzt, Licht, Ton und Wärme digitalisieren lassen. Und einen vierten Saal mit eigener Bar, Mitarbeiterräume und die sogenannte Orangerie zum Dachgarten bauen lassen.

„Spätestens damit haben wir uns vom Konzept einer konventionellen Tanzschule verabschiedet“, sagt Manuel Kressler. „Und hin zum Ort für Events, Familienfeiern und Bälle.“ Der 32-jährige, im Unternehmen für Marketing und Kommunikation verantwortlich, hat nicht nur Politik und Journalismus studiert, er ist auch ausgebildeter Tanzlehrer und Wettkampftrainer, etwa der bekannten Disco-Tänzer Crazy Crocodile Company.

Generationenwechsel wird vorbereitet

Und er steht, gemeinsam mit seinem Bruder Julian, für einen noch nicht terminierten, aber absehbaren Generationenwechsel in dem Familienunternehmen. „Es reizt uns zwei so sehr, dass weiterzuführen, was unsere Eltern hier aufgebaut haben“, sagt Manuel Kressler. „Daher haben wir uns nun für diesen Weg entschieden.“

Beide Brüder verstehen sich als kongeniale Partner. „Manuel vertritt die Punkte Struktur und Strategie“, berichtet Julian Kressler, der seine Ausbildung zum Tanzlehrer in der bekannten Tanzschule Nuzinger in Heidelberg absolviert hat. „Ich bin der Kreative, der Ideengeber.“ Er habe sich sofort in den Beruf verliebt: „Ich liebe es, Menschen zu begeistern.“ Beide führen bereits seit 2018 das Penthouse, die Neustädter Niederlassung samt Dachterrasse des Garbsener Familienunternehmens. „Ohne diese Perspektive der Nachfolge hätten wir eine weitere Expansion nicht gewagt“, sagt Jens Kressler.

Hohe Umsatzeinbußen in der Pandemie

Denn das Tanzcentrum Kressler ist – trotz der Corona-Pandemie – auf Expansionskurs: Im Sommer 2021 hatte das Unternehmen sein Angebot an Tanzkursen in Wunstorf ausgebaut. Und mit der Dance & Fitness Academy in Garbsen auch ein neues Fitnessstudio eröffnet. Im September hatten Kresslers die Tanzschule in Gehrden in der Nachfolge der Tanzschule Möller eröffnet.

So feiert Kressler das 25-jährige Bestehen Mit Workshops, Probestunden und Crashkursen für alle Generationen feiert das Tanzcentrum Kressler sein 25-jähriges Bestehen. Auftakt bildet der Probeworkshop mit Hip-Hop für Kinder ab zehn Jahren mit Trainer Zito Mufume am Sonnabend, 13. November, 17 bis 18 Uhr. Der Kurs ist kostenfrei, eine Anmeldung auf der Seite der Dance & Fitness Academy im Internet erforderlich. Abends ab 20 Uhr steigt der Jubiläumsball für die Mitglieder und ehemaligen Tanzlehrern und anderen Wegbegleiter. Am Sonntag, 14. November, 10.30 bis 13 Uhr, stellen sich das Tanzcentrum und die Dance & Fitness Academy bei einem Tag der offenen Tür vor. Die Besucher erwartet ein Showprogramm rund um Tanz und Fitness sowie ein Gewinnspiel. Und am Sonntag, 21. November, organisiert das Tanzcentrum zwei Crashkurse. Der Kurs von 90 Minuten an zwei Sonntagen beginnt um 14.45 Uhr und richtet sich an alle Tanzeinsteiger, im Mittelpunkt stehen die Grundlagen Discofox und Swing. Beim Auffrischungskurs für Fortgeschrittene lernen die Interessierten neue Figuren im Cha Cha Cha und Langsamen Walzer. Teilnehmer zahlen 25 Euro pro Kurs, die Gebühr wird bei Anmeldung verrechnet. Bei allen Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel. Weitere Infos gibt es auf kressler.de. jgz

„Dennoch ist die Pandemie ein Einschnitt“, sagt Jens Kressler. Veranstaltungen waren nicht möglich, man habe viele Mitglieder verloren und aktuell Umsatzeinbußen von 40 Prozent – trotz neu entwickelter Digitalformaten wie Onlinepartys und Onlinetanzkursen. „Wir haben in der Corona-Zeit noch viele weitere Ideen auf dem Weg zu Tanzschule der Zukunft entwickelt“, sagt Manuel Kressler. Mehr möchte er nicht verraten, nur so viel: „Der Mietvertrag hier an der Havelser Straße 3 läuft noch sechs Jahre – mal sehen, was dann kommt“, sagt er.

Bei allen Plänen hat das Quartett aber zwei (Geburtstags-)Wünsche: „Wir wünschen uns in Garbsen nicht nur einen professionellen Veranstaltungsraum, sondern noch mehr kreative Kooperationen“, sagt Martina Kressler. „Wir wollen mit der Stadt gemeinsam lauter werden.“

Von Jutta Grätz