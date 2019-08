Garbsen-Mitte

Die Havelser Straße in Garbsen-Mitte heißt künftig anders, und zwar ab der Walter-Koch-Straße bis zur Straße An der Universität und der Verlängerung zu den Kleingärten: Der Ortsrat Garbsen hat beschlossen, sie in Heinz-Haferkamp-Straße umzubenennen. Die Entscheidung geht auf einen Antrag der CDU/FDP-Gruppe zurück. Sie hatte gefordert, dem im Juli verstorbenen Wissenschaftler und Maschinenbauprofessor ein Denkmal zu setzen.

„Die Ansiedlung des Produktionstechnischen Zentrums (PZH) mit den ersten Maschinenbauinstituten, die Vergabe des Ehrenrings des Freundeskreises oder die Bildungsförderung der jungen Generation waren nur einige wenige bahnbrechende Aktivitäten“, schreiben der CDU-Fraktionsvorsitzende Heinrich Dannenbrink, sein Stellvertreter Hartmut Büttner und Ortsbürgermeister Franz Genegel im Namen der CDU/FDP-Gruppe.

Ähnlicher Antrag der SPD

Fast zeitgleich hatte die Garbsener SPD einen ähnlichen Antrag gestellt. Sie hatte vorgeschlagen, die Straße An der Universität in Heinz-Haferkamp-Allee umzubenennen. „Wir wollen keine Kampfabstimmung und schließen uns deshalb dem Antrag der CDU an“, sagte Martin Fochler, einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Die Umbenennung der Havelser Straße sei auch praktisch gesehen eine bessere Lösung, weil sonst alle in der Straße An der Universität ansässigen Unternehmen ihre Anschrift ändern müssten.

„Für mich geht dieser Schritt zu schnell“, sagte Andreas Koch von den Unabhängigen. Es gäbe zahlreichen andere Persönlichkeiten in Garbsen, die sich für die Stadt verdient gemacht hätten – und keine Straße wurde nach ihnen benannt. Letztlich wurde der Antrag mit acht Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung angenommen.

Von Linda Tonn