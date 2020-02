Garbsen-Mitte

Die Tempo-20-Zone an der Straße An der Universität in Garbsen-Mitte ist nach wenigen Monaten Geschichte. Die Schilder sind am Dienstagmorgen abgebaut worden. Die Straße vor dem Campus Maschinenbau war dafür einseitig in Richtung Auf der Horst gesperrt, auf der B6 staute sich teilweise der Verkehr. Auf den Abbau der Schilder hatte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr seit Wochen gedrängt.

Arbeiter eines Unternehmens für Fahrbahnmarkierungen entfernen die 20er-Markierung von der Straße. Quelle: Gerko Naumann

Künftig wird auf dem farblich markierten Teilstück zwischen dem Produktionstechnischen Zentrum Hannover (PZH) und dem Campus Maschinenbau Tempo 30 gelten, auf dem Rest der Strecke zwischen den Kreiseln an der Osteriede und der Heinz-Haferkamp-Straße Tempo 50.

1,8 Millionen Euro Fördermittel waren in Gefahr

Mit dem Abbau der Zone-20-Schilder verhindert die Stadt, dass sie 1,8 Millionen Euro Fördergeld zurückzahlen muss. Mit dieser Summe hatte sich das Land am Bau der Straße am Campus beteiligt. Mit der Rückzahlung hatte Friedhelm Fischer, Chef der zuständigen Landesbehörde, seit Ende des vergangenen Jahres gedroht.

Denn: Seiner Ansicht nach war die Regelung von Beginn an gesetzwidrig und so nicht abgesprochen. „Es handelt sich um eine Hauptverkehrsstraße, und an der gilt laut Straßenverkehrsordnung Tempo 50“, sagt Fischer. Schon die Begrenzung auf Tempo 30 auf rund 80 Metern zwischen PZH und Campus sei eine Ausnahme – vergleichbar mit der Situation vor Kindergärten und Senioreneinrichtungen.

Es sei so auch in den Förderrichtlinien festgelegt, dass es sich bei der Straße An der Universität um eine Hauptverkehrsstraße handelt, sagte Fischer. Deshalb habe die Landesbehörde die Stadt in den vergangenen Wochen schon mehrfach aufgefordert, die Schilder auszutauschen. „Die stehen ehrlich gesagt schon viel zu lange da“, so der Behördenleiter.

Stadt spricht von „einvernehmlichen Ergebnis“

Stadtsprecher Benjamin Irvin spricht hingegen von einem „einvernehmlichen Ergebnis“. Ein vom Niedersächsischen Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) angeregtes Gespräch zwischen der Stadt Garbsen und der Landesbehörde habe dazu geführt.

Die neuen Schilder sind da: Auf der Straße An der Universität am Campus Maschinenbau in Garbsen gilt jetzt Tempo 30. Quelle: Gerko Naumann

Doch haben sich damit auch die Pläne der Stadt Garbsen für einen sogenannten Shared Space erledigt, auf dem alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen sollen? Nein, sagt Irvin. Der Gedanke bleibe bestehen „aufgrund des besonderen Ausbauzustands als ein weitestgehend regelungs- und regulierungsfreier Bereich“. Unabhängig davon herrsche grundsätzlich die Grundregel der gegenseitigen Rücksichtnahme nach Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung. „Diese gilt gleichwohl bei Tempo 20, als auch bei Tempo 30“, sagt Irvin.

