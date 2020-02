Garbsen-Mitte

Studiendekan Stephan Kabelac vom Fachbereich Maschinenbau der Leibniz Universität Hannover bangt um die Sicherheit der Studenten und Universitätsmitarbeiter in Garbsen. Er kritisiert in einem offenen Brief den Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Friedhelm Fischer. Die Behörde hatte kürzlich angeordnet, dass am Übergang zwischen Campus und PZH künftig Tempo 30 statt wie bisher Tempo 20 gilt. Die von der Stadt Garbsen eingerichtete shared space sei an dieser Stelle nicht zulässig. Die Leser dieser Zeitung sind geteilter Meinung:

Sie fahre nicht regelmäßig durch die Straße An der Universität, schreibt Annelies Redlich aus Garbsen. „Aber noch nie habe ich dort mehr zwei oder drei Studenten gesehen, die die Straße queren möchten. Oft sieht man überhaupt keinen Menschen.“ Nur wenn gerade der Bus ankomme sehe man eine größere Gruppe. „Selbstverständlich halte ich für jeden an, der die Straße passieren möchte, egal, ob die Höchstgeschwindigkeit 20 oder 30 km/h beträgt“, schreibt Redlich. „Aber im Schneckentempo zu fahren, wenn die Straße menschenleer ist, halte ich nicht für sinnvoll und das trägt auch nicht zur Verkehrssicherheit bei.“ Ob man nicht einen Zebrastreifen anlegen könne, so die Garbsenerin.

Das beobachtet auch Grethe Kazemzadeh aus Garbsen. „Seit der Uni-Eröffnung bin ich zu verschiedenen Zeitpunkten dort vorbeigefahren, und jedes Mal wunderte ich mich“, schreibt sie. Nur einmal habe sie Studierende, die die Straße überqueren wollten, gesehen, sonst sei alles menschenleer gewesen. „Warum Tempo 30 kritisiert wird, leuchtet da schwer ein“, so Kazemzadeh.

„Unverständliche Entscheidungen“

Joachim Toemmler aus Haste fährt öfter mit seinem Fahrrad oder Auto am Campus Maschinenbau vorbei. „Das Ganze mutet wie ein Schildbürgerstreich an, der aus meiner Sicht hauptsächlich von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zu verantworten ist“, sagt er. Die Argumente des Studiendekans könne er gut nachvollziehen. „Schließlich hat man ja bei der Planung gewusst, dass dort eine stark befahrene Straße durchführen soll und hat auf die Durchfahrt nicht verzichten wollen, aus welchen Gründen auch immer.“

Den nun entstandenen Konflikt mit Erpressungsmaßnahmen lösen zu wollen, gehe absolut gar nicht, findet Toemmler. „Aus meiner Sicht profiliert sich die Straßenbaubehörde gerne immer wieder durch unverständliche Entscheidungen und sture Auslegung von Gesetzestexten, obwohl man Spielräume nutzen könnte.“

Bis Mitte Februar galt vor dem Campus Maschinenbau noch Tempo 20. Quelle: Linda Tonn

Das findet auch Gerhard Hübner aus Garbsen. Die shared space mit Tempo 20 ohne extra Zebrastreifen sei eine gute Idee gewesen, schreibt er. „Aber in Deutschland flexibel zu sein, Rücksicht zu nehmen auf andere, zeitgemäß modern zu denken und dann auch noch zu entscheiden, erfordert viel Rückgrat.“

Die Anwendung komplizierter Gesetze verhinderten den Fortschritt in Deutschland auf vielen Ebenen, so Hübner. „Planer und Entscheider von Verkehrsprojekten hätten sich schon viel früher an Ideen aus Holland oder Skandinavien orientieren sollen. Mit Tempo 20 am Campus wären wir mit unserer Stadt auf dem richtigen Weg ins 21. Jahrhundert gewesen.“

„Bauherr muss sich an geltendes Recht halten“

Anders sieht das Markus Böger aus Garbsen. „Ich verstehe die Aufregung über die Straßenbaubehörde nicht“, sagt er. „Auch die Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden, so wie jeder andere Bürger auch. Im Baurecht gibt es viele Dinge die vielleicht nicht auf den ersten Blick Sinn ergeben, trotzdem kann ich nicht bauen wie ich will, sondern muss mich als Bauherr an geltendes Recht halten.“

Dies gelte selbstverständlich auch für die Stadt Garbsen – und das sei gut so, findet Böger. „Entweder war diese Vorschrift nicht bekannt – was ich mir nicht vorstellen kann –, man hat sie einfach ignoriert, dann ist das Verhalten der Landesbehörde mehr als konsequent und richtig.“

Man hätte einen Shared Space auch in Einklang mit geltendem Recht umsetzen können, so der Garbsener. „Aber einfach Tempo 20 anzuordnen und sich hinterher darüber zu beschweren, dass die Landesbehörde dies kassiert, ist ein bisschen zu einfach.“

Ähnlich sieht das auch Deodat von Eickstedt aus Garbsen. „Augen zu und durch“ sei nicht immer zielführend, sondern verursache wie in diesem Fall nur unnötige Mehrkosten. „Die nachträgliche Genehmigung einer Tempo-30-Zone unterstreicht die geforderte Flexibilität“, sagt er.

Günther Fonk aus Seelze findet die Diskussion „absurd“. „Handelt es sich bei den Studierenden um Kleinkinder oder um erwachsene Menschen“, fragt er. „Hat der Dekan nichts besseres zu tun als hier eine öffentliche Diskussion anzustoßen?“

„Augen auf im Straßenverkehr“

Ähnlich äußert sich auch Wolfgang Steinberg aus Garbsen. „Um dem Sicherheitsbedürfnis des Studiendekans entgegen zu kommen, empfehle ich zwei Maßnahmen“, schreibt er. „Die Anlage einer Fußgängerampel oder eines Zebrastreifens oder Augen auf im Straßenverkehr.“

Das sei der übliche Sicherheitsstandard, dem schon minderjährige Schüler auf ihrem täglichen Weg zur Schule ausgesetzt seien. „Was Schüler schaffen, sollten auch erwachsene Studenten und Universitätsmitarbeiter hinbekommen“, findet Steinberg.

Auch auf Facebook wird über das Thema diskutiert. „Sind Studenten mehr Wert als Kinder“, fragt Markus Tesch. Vor eine Kita gelte Tempo 30 und vor einer Uni Tempo 20. In der Begründung stehe, dass an dieser Stelle eigentlich Tempo 50 gelten müsse, kommentiert Viktor Wolf. Selbst Tempo 30 sei schon eine Ausnahme. „Erbärmlich“ sei das „Rumgeheule“ der Stadt Garbsen.

Jan Kuder findet Tempo 30 „super“. Die Studenten seien alt genug und könnten selbst auf sich aufpassen.

Von Linda Tonn