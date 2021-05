Garbsen

Der Netzbetreiber Tennet beginnt mit Bodenuntersuchungen im Zusammenhang mit der geplanten Stromtrasse Südlink. Der Korridor für die Trasse soll auch durch Altgarbsen, Frielingen und Horst verlaufen. Wie Tennet nun mitteilte, sind in der Region Hannover umfangreiche Bodenuntersuchungen vorgesehen – zunächst einmal in Garbsen, Neustadt und Springe. Für Anfang nächster Woche sind die ersten Untersuchungen auf Golf- und Campingplatz am Blauen See vorgesehen.

„Alle Grundstückseigentümer sind von uns schriftlich informiert und das Vorgehen ist mit ihnen abgestimmt worden“, sagt Thomas Wagner, Bürgerreferent von Südlink. „Aber wir wollen und können auch flexibel sein“, so Wagner weiter – auch im Hinblick auf die betroffenen Landwirte, auf deren Flächen „möglichst wenig Schaden angerichtet“ werden soll.

Gegebenenfalls müssten allerdings auch einmal Baustraßen angelegt werden. „Für etwaige Schäden, die bei den Untersuchungen trotz aller Vorsicht entstehen können, werden die Eigentümer und Nutzungsberechtigten selbstverständlich entsprechend den gesetzlichen Regelungen angemessen entschädigt“, heißt es von Tennet.

Frühzeitig Erkenntnisse gewinnen

Mit den Untersuchungen, die voraussichtlich im Spätherbst dieses Jahres abgeschlossen sein sollen, will der Netzbetreiber frühzeitig Erkenntnisse über die Beschaffenheit des Baugrunds gewinnen. „Die Untersuchungen werden bodenkundlich, ökologisch und archäologisch begleitet. Grundstücke, auf denen diese stattfinden, müssen nicht zwingend auch vom späteren Leitungsverlauf betroffen sein“, sagt Wagner.

Der Baugrund wird unter anderem mit Kernbohrungen zwischen einem und 15 Meter Tiefe erkundet. Unter Umständen müssen auch Gruben „mannshoch ausgehoben werden“. In der Regel seien die Arbeiten an einer Stelle nach einem Tag abgeschlossen, versichert Wagner. Nur in Ausnahmefällen könne es auch einmal etwas länger dauern.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen für die Festlegung des konkreten Leitungsverlaufs herangezogen werden. Ein konkreter Trassenverlauf gehe laut Tennet mit den Baugrunduntersuchungen daher noch nicht einher. Mit ungewöhnlichen Lärmbelästigungen müsse nicht gerechnet werden.

Von Gert Deppe