Als erster Tennisverein in der Region hat der TV Berenbostel am 6. Mai die Outdoor-Saison eröffnet. Der Verein hat sich vom Tennisverband Niedersachsen/ Bremen die Freigabe geholt – das Training läuft kontaktlos. Klubhaus, Umkleiden, Duschen und Gastronomie am Fuchsfeld bleiben geschlossen.

Mitglieder buchen einen von sieben Plätzen online. Wer spielen will, trägt sich in eine Kontaktliste ein, damit Verein und Gesundheitsamt einer Infektionskette nachgehen können. Der Vorstand hat beschlossen, die 20 bestehenden Schnuppermitgliedschaften um ein Jahr zu verlängern. „Im Moment hat niemand wirklich die Möglichkeit, unseren Verein so kennenzulernen, wie er ist, nämlich sehr gesellig“, schreibt Vorsitzender Florian Both. Eine solche Kennenlernmitgliedschaft kostet 90 Euro pro Jahr, für Kinder und Jugendliche 50 Euro. Jeder erhält zehn Trainingseinheiten geschenkt.

Von Markus Holz